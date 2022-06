DJ PTA-News: ECHOS Holding AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG

Frankfurt a. M. (pta026/01.06.2022/11:40) - Die ECHOS Holding AG (ISIN DE0007786303, WKN 778630, www.echos-holding.com) gibt bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Bericht: Jahresfinanzbericht 2021 Berichtszeitraum: 01.01.2021 - 31.12.2021 Internet-Veröffentlichung: https://www.echos-holding.com/de/newsroom/ # articles Veröffentlichungsdatum: 15.06.2022

Die ECHOS Holding AG ist eine Beteiligungskapitalgesellschaft, die in mittelständischen Unternehmen mit Fokus auf Wachstums- und Gewinnorientierung in Deutschland und Europa investiert. Neben etablierten Unternehmen beteiligt sich die Gesellschaft auch an StartUps, die sich über eine reine Wachstums- und Gewinnorientierung hinaus zum Ziel gesetzt haben, mit ihrem Unternehmenszweck einen nachhaltigen gesellschaftlichen und ökologischen Mehrwert zu schaffen. Mehr Informationen sind unter www.echos-holding.com ( http://www.echos-holding.com/ ) abrufbar.

