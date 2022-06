München (ots) -Der Juni leitet den Sommer ein und sorgt mit den vielfältigen Highlights auf Joyn und bei Joyn PLUS+ für einen idealen Start in die sonnige Jahreszeit. Einen lustig-genialen Start bietet das neue Joyn Original "Marvin Undercover" mit Marvin Wildhage und Aaron Troschke ab 23. Juni exklusiv auf Joyn. Auch den Sport-Highlights im Juni ist für jede*n etwas dabei: Angefangen mit den EM Qualifikationsspielen der deutschen U21 Nationalmannschaft am 3. und 7. Juni über den Preis von Indonesien in der Formel E am 4. Juni bis hin zu einigen Tennis-Highlights wie den Finalspielen der French Open ab 4. Juni und dem Beginn der Bad Homburg Open am 20. Juni. Weiterhin hilft Starkoch Frank Rosin wieder einigen Restaurants bei der Optimierung ihres Services und der Küche in "Rosins Restaurants" ab 2. Juni auf Joyn. Abschließend wartet eine spannende Live-Show auf die Zuschauer*innen: Am Samstag den 4. Juni treffen die Moderatorinnen Jeannine Michaelsen und Charlotte Würdig in "Schlag den Star" aufeinander - ab 20.15 Uhr im ProSieben Livestream auf Joyn."Marvin Undercover", Staffel 1 - ab 23. Juni kostenlos und exklusiv auf JoynDie Welt der Influencer*innen wird wieder auf den Kopf gestellt! Nach "ACHTUNG AARON!" legen die Social-Media-Stars Marvin Wildhage und Aaron Troschke nun mit "Marvin Undercover" nach. Dafür tauschen sie die Rollen: Dieses Mal rutscht Marvin auf den Moderationsstuhl und Aaron brilliert in seiner typisch schelmischen Art als Sidekick. Die Zuschauer*innen erwartet das Beste aus der Trickkiste der Pranks. Denn auch in dieser neuen, verrückten Show werden verschiedene Content-Creator*innen auf die Probe gestellt. Arbeiten sie nach bestem Gewissen oder lassen sie sich von Geld und Ruhm verleiten? Das Beste daran: sie wissen noch nichts davon! Ganz getreu dem Motto: "Marvin Undercover"!Die Sport-Highlights im Juni kostenlos auf JoynSportfans erwartet im Juni eine bunte Mischung sportlicher Vielfalt auf Joyn. Den Anpfiff macht die Deutsche U21 Nationalmannschaft in den EM Qualifikationsspielen. Am 3. Juni trifft die Mannschaft von Antonio Di Salvo auf Ungarn live zu sehen auf Joyn im Sat.1 Livestream sowie am 7. Juni im ProSiebenMAXX-Livestream gegen die polnische U21 Nationalmannschaft. Motorsport-Begeisterte können sich am 4. Juni auf ein spannendes Rennen der Formel E um den Preis von Indonesien in Jakarta im ProSieben Livestream auf Joyn freuen. Matchball mit den Tennis-Highlights im Juni bei Joyn! Den Anfang machen das Viertel- und Halbfinale der French Open sowie das Final-Match am 4. Juni um 15 Uhr. Weiter geht es von 13. bis 19. Juni mit der ATP Tour (500) in Halle gefolgt von den Bad Homburg Open von 20. bis 26. Juni. Alle Tennis-Highlights sind im Eurosport Livestream auf Joyn zu sehen.Weitere Highlights im Juni auf Joyn und bei Joyn PLUS+Leckere Verführungen, spannende Live-Shows und interessante Dokumentationen im Juni auf Joyn und bei Joyn PLUS+. Spitzenkoch Frank Rosin unterstützt zum 15. Mal in "Rosins Restaurants" verschiedene Gastronomien mit neuen Menüvorschlägen und ausführlichen Tipps in Service und Ausstattung für Restaurants. Die neue Staffel gibt es ab 2. Juni mit wöchentlich einer neuen Folge in Kabel Eins und auf Joyn sowie einer Preview der weiteren Folge immer sieben Tage vor TV-Ausstrahlung zuerst exklusiv bei Joyn PLUS+. Am 4. Juni treffen ProSieben-Moderatorin Jeannine Michaelsen und Schauspielerin und Moderatorin Charlotte Würdig in "Schlag den Star" aufeinander. In der vierstündigen Live-Show kämpfen die Damen in bis zu 15 Runden in verschiedenen Challenges rund um Fitness, Köpfchen und Geschick, um die 100.000 Euro Siegprämie. Ab 20:15 Uhr live auf ProSieben und im ProSieben Livestream auf Joyn. Filmfans können sich auf den letzten Teil der Bad Boys Filmreihe mit Will Smith in "Bad Boys For Life" ab 06. Juni auf Joyn freuen. Außerdem nehmen im Juni die Kolleg*innen von Kabel Eins die Marken Aldi, McDonalds, Lego und Ikea in "Die Lieblingsmarken der Deutschen" ins Visier. In insgesamt vier Folgen bekommen die Zuschauer*innen einen Blick hinter die Kulissen. Mit einigen Zahlen, Fakten und Hintergründen kann sich das Publikum der Frage "Was hat die Marke mit mir zu tun?" stellen. Die neue Dokumentationsreihe ist ab 12. Juni mit wöchentlich zwei Folgen in Kabel Eins und auf Joyn zu sehen. Eine Preview der weiteren Folge gibt es immer sieben Tage vor TV-Ausstrahlung zuerst exklusiv bei Joyn PLUS+. Abschließend spricht Buchautorin und GQ-Kolumnistin Paula Lambert ab 13. Juni wieder mit jungen Frauen über "die schönste Hauptsache der Welt". Die zwölfte Staffel "Paula kommt - Sex und gute Nacktgeschichten" mit wöchentlich einer neuen Folge auf Sixx und auf Joyn sowie einer Preview der weiteren Folge immer sieben Tage vor TV-Ausstrahlung zuerst exklusiv bei Joyn PLUS+.