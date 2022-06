Hannover (www.anleihencheck.de) - Viele Neuemissionen in unserem SSA-Universum konnten diese Woche nicht beobachtet werden, dennoch gab es immerhin nennenswerten Nachschub für ESG-Investoren, so Dr. Norman Rudschuck, CIIA, und Jan-Phillipp Hensing von der NORD/LB.Bereits in der letzten Ausgabe hätten die Analysten der NORD/LB darauf hingewiesen, dass das Bundesland Baden-Württemberg (Ticker: BADWUR) ihren insgesamt zweiten Green Bond in Kürze begeben werde. Diese Woche sei es dann bereits konkret geworden: Mit einem Volumen von EUR 350 Mio. (WNG) liege der Bond zwar im Subbenchmark-Bereich, dennoch möchten ihn die Analysten der NORD/LB nicht unerwähnt lassen. Gegenüber der Guidance von ms -10 Bp area habe die Anleihe zwei Basispunkte enger bei ms -12 Bp bepreist werden können. Das Orderbuch habe sich auf EUR 610 Mio. summiert, was folglich eine Bid-to-Cover-Ratio von 1,7x ergebe. ...

