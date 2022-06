Der Fuhrpark-Dienstleister ALD Automotive arbeitet ab sofort auch in Deutschland mit dem Ladeinfrastruktur-Anbieter ChargePoint zusammen. Auf internationaler Ebene kooperieren die Unternehmen bereits seit 2019. Im Rahmen der Partnerschaft wird ChargePoint der ALD Automotive in Deutschland sein Portfolio an Ladelösungen und Dienstleistungen zur Verfügung stellen, wie ALD Automotive mitteilt. Die Kunden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...