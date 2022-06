Das Gerücht, Russland könnte von den Produktionsquoten der OPEC+ entbunden werden, bremste den gestrigen Höhenflug der Ölpreise kräftig aus. Bereits gestern deuteten sich damit schon Preisabschläge für heute an. Nach dem Auf geht es heute bei den Heizölpreisen wieder 3-4 Cent bzw. Rappen je Liter runter. Im Verlauf des gestrigen Handels blieb die Stimmung an den Börsen vorerst bullish. Am Montag einigten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...