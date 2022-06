London (ots) -Leverage Shares bietet ab sofort weitere 41 Produkte in Deutschland an der Börse an. Nach der Markteinführung Mitte April 2022 können deutsche Anleger nun insgesamt 90 börsengehandelte Produkte (= Exchange Trades Products, kurz ETPs) des globalen Markt-Pioniers auf XETRA und an der Frankfurter Wertpapierbörse handeln.In Ergänzung zum ersten Listing in Deutschland von Mitte April werden nicht nur ETPs auf Einzeltitel an die Börse gebracht. Vielmehr bietet Leverage Shares nun auch ETPs auf Sektoren, wie beispielsweise Finanzen, Energie, Halbleiter, oder auf Themen, wie zum Beispiel China Tech, Goldminen, Biotechnologie und weitere, an. "Die Erweiterung unserer in Deutschland gelisteten Produkte auf nunmehr 90 vervollständigt einen wichtigen Baustein unserer Unternehmensstrategie mit Blick auf den deutschsprachigen Raum", sagt Oktay Kavrak, Director Product Strategy bei Leverage Shares. "Wir bieten interessante Anlagemöglichkeiten und sind überzeugt davon, signifikantes Wachstum am stärksten Markt in Europa realisieren zu können."Von börsengehandelten Produkten erwarten Anleger Renditen, die auf den Kursbewegungen eines zugrunde liegenden Vermögenswerts oder einer Benchmark basieren. Die ETPs von Leverage Shares erfreuen sich wachsender Popularität. Im laufenden Jahr sind schon Umsätze von über 1,3 Milliarden US-Dollar zu verzeichnen. Mit seinen Produkten bietet Leverage Shares unterschiedlichste Investitionsmöglichkeiten. Die jetzt auch in Deutschland verfügbaren Papiere auf Einzelaktien sind alle vollständig physisch hinterlegt und zum Großteil mit einem Hebel ausgestattet. Thematisch decken die Papiere aber auch zum Teil Sektoren und spezielle Anlagemöglichkeiten ab. Von Privatinvestoren bis hin zu institutionellen Anlegern werden alle Anlegertypen erreicht. Die Short- und Leveraged-ETPs des Unternehmens können für Anleger eine effiziente Möglichkeit sein, mit reduziertem Risiko zu handeln, da sie kein Margin-Konto erfordern und das Risiko nur auf den investierten Betrag begrenzt ist.Ebenso wie für die Produkte zur Markteinführung fallen auch für diese weiteren 41 ETPs nur geringe Verwaltungsgebühren an. Bei Leverage Shares -3x Short NIO ETP Securities entfällt die Management Fee sogar gänzlich. Diese "Gebührenbefreiung" wird mindestens bis zum 30. September 2022 beibehalten, mit der Möglichkeit, sie über dieses Datum hinaus zu verlängern. Der Aktienkurs des in China ansässigen Elektrofahrzeugherstellers NIO ist seit seinem Höchststand im Jahr 2021 um etwa drei Viertel gefallen. NIO-ADRs wurden Ende Juni letzten Jahres zu 53,20 US-Dollar gehandelt und schlossen am 6. Mai dieses Jahres bei 14,93 US-Dollar.Raj Sheth, Commercial Director bei Leverage Shares, erklärt: "Es ist großartig, dass wir die Palette unserer ETPs in Deutschland erweitern können. Und das zum Teil mit 0 Prozent Gebühren. Dies bietet Anlegern, die der Meinung sind, dass Elektrofahrzeugunternehmen überbewertet und überteuert sind, einen einfachen und günstigen Weg, diese Überzeugung als Strategie umzusetzen. Überdies sind unsere ETPs physisch unterlegt und somit um ein ernstzunehmendes Risiko reduziert."Leverage Shares ist der einzige Anbieter in Europa, der eine physische Replikation von Short- und gehebelten ETPs anbietet - und einer der ersten, der 0 Basispunkte (0 Prozent) Verwaltungsgebühren für Aktien-ETPs anbietet. Die ETPs von Leverage Shares sind auch an der Londoner Börse, der Euronext Paris, der Euronext Amsterdam und der Borsa Italiana notiert. Die Anleger können somit eine Aktie in ihrer eigenen Zeitzone und Währung (USD, EUR und GBP) handeln, ohne hohe Devisengebühren zu zahlen, selbst wenn das Unternehmen anderswo notiert ist.Weiterführende Informationen finden Sie unter: https://leverageshares.com/de/xetra-etps/HaftungsausschlussDer Wert einer Anlage in ETPs kann sowohl steigen als auch fallen, und die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Handel mit ETPs ist möglicherweise nicht für alle Arten von Anlegern geeignet, da sie ein hohes Risiko bergen. Sie können Ihre gesamte Anfangsinvestition verlieren. Spekulieren Sie nur mit Geld, dessen Verlust Sie sich leisten können. Wechselkursänderungen können auch dazu führen, dass der Wert Ihrer Anlage steigt oder fällt. Steuergesetze können sich ändern. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen. Im Zweifelsfall holen Sie bitte eine unabhängige Finanzberatung ein. Weitere Einzelheiten zu diesen und anderen Risiken im Zusammenhang mit einer Anlage in die von der Emittentin angebotenen Wertpapiere finden Anleger im Abschnitt "Risikofaktoren" im jeweiligen Prospekt.Über Leverage Shares:Leverage Shares ist ein Pionier bei gehebelten ETPs und Gewinner der ADVFN International Financial Awards, Best ETP Provider 2021. Das Unternehmen wurde 2017 gegründet und verfügt über mehr als 140 ETPs, die sowohl gehebeltes als auch ungehebeltes Engagement in verschiedenen Anlageklassen bieten. Leverage Shares verfügt über das breiteste Angebot an Einzelaktien-ETPs in London und macht inzwischen fast 8 Prozent aller an der London Stock Exchange notierten ETPs aus.Leverage Shares wurde mit dem Ziel gegründet, den Zugang zu Investitionen zu demokratisieren, sowohl auf gehebelter als auch auf nicht-gehebelter Basis. 