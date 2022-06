Köln (ots) -- Start für neue Klima App vom WDR- Programmieren lernen mit Elefant und Maus- Stolpersteine NRW- "Forum Bildungsperspektiven" mit so geht MEDIEN: Fake News, Influencer:innen und Medienkompetenz an GrundschulenKlimawandel erleben - Schule 4.0, Programmieren lernen, Fake News erkennen: Auf der größten Bildungsmesse Europas, der didacta in Köln (7. bis 11. Juni), präsentieren WDR und so geht MEDIEN gemeinsam neue Angebote für den Schulunterricht der Zukunft. Im Vordergrund stehen die interdisziplinäre Klima App, die Angebote Programmieren mit dem Elefanten mit Lernspielen für 4- bis 7-Jährige und Programmieren mit der Maus für Grundschulklassen sowie das digitale Projekt Stolpersteine NRW - Gegen das Vergessen.Am Messesamstag (11. Juni) gestalten WDR und die Initiative so geht MEDIEN das "Forum Bildungsperspektiven".Das Angebot am ARD-Stand in Halle 6.1 (B114 - C115)Die Klima App | Rette die Erde im UnterrichtDie Klima App holt den Klimawandel ins Klassenzimmer. Schüler:innen erleben mit Augmented Reality, wie massiv regionale Klimaereignisse wie die Flutkatastrophe im Ahrtal oder der Waldbrand von Gummersbach das Leben junger Menschen betroffen haben. Per Tablet oder Smartphone können Schüler:innen den Betroffenen im Klassenraum virtuell begegnen und ihre Geschichte eindrücklich mitempfinden. Sie können sich interaktiv und spielerisch Fakten zum Klimawandel aneignen. Ein Game verwandelt den Klassenraum in ein Meer, aus dem Plastikmüll gefischt werden kann. Die Klima App ist interdisziplinär und für den Unterricht mit Schüler:innen von 13-16 Jahren geeignet. Die barrierefreie App ist zum Schulbeginn im August kostenfrei erhältlich und enthält ergänzendes Unterrichtsmaterial für Lehrer:innen.Stolpersteine NRW - Gegen das VergessenSehen, erleben, erinnern - Stolpersteine NRW erzählt die Geschichten von Menschen, die vom nationalsozialistischen Terror-Regime verfolgt wurden. Der Westdeutsche Rundfunk macht ihre Lebensgeschichten digital zugänglich - per App oder über einen Desktop-Browser: mit Texten, historischen Fotos, Mini-Hörspielen, Illustrationen, Daten-Grafiken und Augmented-Reality-Elementen. Auf der Webseite ist auch das umfangreiche Material für den Unterricht zu finden, das zusammen mit Planet Schule entwickelt wurde. Es ist geeignet ab der Sekundarstufe 1 in Geschichte, Religion, Sozialwissenschaften und Philosophie. Das kostenlose Unterrichtsmaterial ist in fünf Module aufgeteilt.Stolpersteine.wdr.deProgrammieren mit dem Elefanten und Programmieren mit der MausNach Programmieren mit der Maus für die Grundschule gibt es jetzt auch Programmieren mit dem Elefanten für Vorschulkinder. Das Angebot umfasst ein neues Spiel in der ElefantenApp: die "Wenn-Dann-Maschine" mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Begleitend dazu gibt es zum Herunterladen auf der Webseite Lernspiele für Kinder, die in der Familie, in KiTAs und Grundschulen zum Einsatz kommen können. 4- bis 7-Jährige lernen damit Grundprinzipien des Programmierens kennen. Programmieren mit dem Elefanten ist eine Vorstufe zu Programmieren mit der Maus. Darin führt die Maus Schüler:innen ab Klasse 3 in die Welt der Codes ein. Sie können selbst ein Spiel entwickeln, das ihnen hilft, Multiplizieren oder Rechtschreiben zu üben.programmieren.wdrelefant.deprogrammieren.wdrmaus.deso geht MEDIEN - Medienbildung leicht gemachtWie erkläre ich Schüler:innen Fake News? Wie mache ich meine Klasse fit für die Medienwelt? Antworten darauf gibt so geht MEDIEN.Die gemeinsame Medienkompetenz-Initiative von ARD, ZDF und Deutschlandradio stellt sich vor und präsentiert ihre Unterrichtsmaterialien für Grund- und weiterführende Schulen. In den Vorträgen am Stand zeigt sie unter anderem das Spiel zu Deutschlands Rundfunksystem und gibt Tipps für den Faktencheck. Auch KiKA ist dabei und präsentiert sein Angebot zum 25. Jubiläum.Das "Forum Bildungsperspektiven" mit so geht MEDIEN am Samstag, 11. Juni in Halle 7.1 (C-50/D-59)11.00 - 14.30 Uhr, Bühne "Forum für Bildungsperspektiven".Moderation: André Gatzke, Die Maus, Der etwas André Unterricht (WDR)11.10 - 11.50 Uhr | Mit Maus und Elefant fit für die digitale Welt: Bereits Vorschul- und jüngere Grundschulkinder lernen bei Programmieren mit dem Elefanten erste digitale Schritte. Bei Programmieren mit der Maus üben die Kinder selbst zu codieren. Dazu gibt es Unterrichtsmaterial und Fortbildungen.Speaker:innen: Matthias Körnich, Die Maus (WDR), Heike Sistig, Die Maus (WDR)12.00 - 13.00 Uhr | Fake News und andere Fallen im Netz erkennen: Wie man Fälschungen erkennt, darüber sprechen Expert:innen aus der Nachrichtenredaktion und geben konkrete Tipps, wie Lehrkräfte sowohl Grundschüler:innen als auch Jugendliche dagegen wappnen können. Kostenlose Unterrichtsmaterialien inklusive.Speaker:innen: Insa Backe, MausKlasse (WDR), Frank Dürr (WDR), Linda Joe Fuhrich, logo!-Nachrichten (ZDF),Antje Kießler, tagesschau (NDR)13.10 - 13.50 Uhr | Was steckt hinter dem Einfluss von Influencer:innen? Einführung in das Trendthema "Influencer:innen" mit passendem Unterrichtsmaterial von so geht MEDIEN.Speaker: Malte Borgmann, PULS (BR)13.50 - 14.25 Uhr | Medienerziehung für die Grundschule: Worauf achte ich im Klassenchat? Wie wird ein Film vertont? Und wie lässt sich die Handyzeit regulieren? 