Gold: Produzenten mit neuem Extremwert

Gold ist weiterhin in absolut explosiver Ausgangslage

Es ist Zeit, einmal mehr in den Commitment of Traders Report zu blicken! Hier sehen wir bei den Producer Shorts, dass die Produzenten derzeit nur 11,9% aller offenen verkauften Futures halten. Das ist historischer Niedrigstwert und brachte, wie wir vor geraumer Zeit in einer hiesigen Kolumne bereits thematisierten, ausnahmslos immer kräftige Preisanstiege von Gold.

CoT-Daten sind jedoch kein klassisches Timing-Instrument und geben uns daher nur eine sehr gute Vorstellung davon, in welche Richtung es künftig gehen wird. Wann der Trend sich aber intensiviert, das können wir hieraus nicht zuverlässig herleiten. Zu diesem Zweck nutzen wir gerne die Intermarkets in Form unseres langfristigen Forecasts. Dieser zeigt einen großen Kauf-Zeitraum für den August/September 2022 an.

Fazit: Gold bleibt einer der absoluten Top-Favoriten. In mehreren Tranchen bauen wir hier Positionen auf, besonders deshalb, weil wir uns darüber im Klaren sind, dass es unmöglich ist, den starken Trend punktgenau abzupassen.

Umsetzen können Sie diese Trading-Chance u.a. mit Produkt von Morgan Stanley:

Gold Long

WKN: MC1MFV

Einstieg: Market

