Von Hannah KuchlerFinancial TimesÜbersetzung: Thomas SteerPfizer wird seinen Anteil an Haleon verkaufen, seinem Joint Venture mit GlaxoSmithKline (GSK) im Bereich der Verbrauchergesundheit. Zuvor soll Haleon am 18. Juli in London an die Börse gehen. Der US-Arzneimittelhersteller hat sich dabei verpflichtet, seine Anteile "ordnungsgemäß" zu verkaufen. Zudem hat er mit GSK eine Vereinbarung über eine "geregelte Vermarktung" getroffen, um sicherzustellen, dass die beiden Verkäufer die Aktien des neuen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...