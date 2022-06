Am Dienstag herrschte an den Märkten mal wieder kollektive Enttäuschung. Rapide steigende Ölpreise und schwindelerregende Inflationszahlen nahmen jeglicher Erholung den Wind aus den Segeln und es ging quasi quer durch die Bank mit den Kursen in Richtung Süden. Ausgerechnet die Aktie der Porsche Holding konnte sich gegen diesen Trend stemmen.Mit einem Plus von 2,56 Prozent konnte Porsche (DE000PAH0038) den ersten Platz im DAX erringen und damit zu den wenigen Titeln zählen, die am Dienstag überhaupt für grüne Vorzeichen sorgen konnten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...