Waalre (pta057/01.06.2022/15:00) - Die NAVSTONE SE gibt bekannt, dass eine Kreditfazilität in Höhe bis zu EUR 12 Mio. durch den Kreditausschuss der Barclays Bank Ireland PLC genehmigt wurde. Die Laufzeit des Kredites beträgt 5 Jahre bei einem Zinssatz in Höhe von EURIBOR plus 2,2%.

Die zur Umsetzung notwendigen Schritte wie z.B. Bewertungsgutachten, Vertragsdokumentation und Due Diligence erfolgen in den nächsten Monaten.

Durch die Finanzierung wird die NAVSTONE SE in die Lage versetzt, das Ziel des Ausbaus des Immobilienportfolios auf rund EUR 30 Mio. bis Ende 2023 zu erreichen.

