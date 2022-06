Bad Wimpfen (ots) -Lecker, rein pflanzlich sowie gut für das Klima, die Umwelt und das Tierwohl: Lidl erhält für seine Eigenmarke "Vemondo" den Vegan Food Award 2022 der Tierrechtsorganisation PETA in der Kategorie "Beste vegane Eigenmarke". Die Jury und Community überzeugte das zunehmend erweiterte Angebot von innovativen und genussvollen veganen Alternativprodukten, die Lidl transparent mit dem gelben V-Label kennzeichnet und in über 3.200 Lidl-Filialen, in verschiedenen Kommunikationskanälen und mit Aktionen wie beispielsweise "Lidls Veganem Kochstudio" in Szene setzt."Wir freuen uns sehr, dass unsere Eigenmarke 'Vemondo' den 'Vegan Food Award' von PETA gewonnen hat. Mit den rein pflanzlichen Produkten wollen wir nicht nur Veganer ansprechen, sondern verschiedenen Esskulturen wie beispielsweise Flexitariern leckere Alternativen im Alltag bieten. Auch zukünftig werden wir unser Sortiment an innovativen pflanzlichen Lebensmitteln kontinuierlich ausbauen und hinsichtlich Geschmack, Optik, Textur und Nachhaltigkeit weiterentwickeln," sagt Christoph Graf, Geschäftsleiter Einkauf bei Lidl in Deutschland."Vemondo": Vegane Vielfalt als klimafreundlichere AlternativeAktuell umfasst die Eigenmarke "Vemondo" rund 50 pflanzliche Produkte von Fleischalternativen über vegane Joghurt und Desserts. Im Vergleich zu tierischen Artikeln verursachen die veganen Produkte weniger CO2-Emissionen. Zudem reduziert Lidl Treibhausgase durch Maßnahmen wie plastiksparende und recyclingfähige Verpackungen oder kürzere Transportwege durch den steigenden Einsatz von deutschem Soja. Die unvermeidbaren Emissionen bei der Herstellung, Verpackung, dem Transport und der Entsorgung gleicht das Unternehmen durch anerkannte Gold-Standard-zertifizierte Klimaschutzprojekte aus. Für mehr Transparenz kennzeichnet der Lebensmitteleinzelhändler die Verpackung dieser klimaneutralen Produkte sukzessive mit dem Logo "klimaneutral" (durch Ausgleichprojekte)."Lidl zeigt mit der veganen Eigenmarke 'Vemondo' vorbildlich, dass genussvolle und rein pflanzliche Geschmackskreationen jederzeit möglich sind. Eine vegane Ernährungsweise ist gut für die Tiere, die Menschen und die Umwelt. Wir hoffen, dass viele weitere Unternehmen der Lebensmittelbranche diesem zukunftsweisenden Beispiel folgen werden und ihr Sortiment ebenfalls vegan und nachhaltig ausrichten. PETA gratuliert zum Gewinn des Vegan Food Awards 2022 in der Kategorie "Beste vegane Eigenmarke", so Harald Ullmann, Mitgründer und 2. Vorsitzender von PETA Deutschland.Weitere Informationen zur veganen Vielfalt bei Lidl finden Sie unter www.lidl.de/vegan.Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/5237335