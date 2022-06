FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Continental von 65 auf 70 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Die angespannte geopolitische Lage sowie die anhaltenden Liefer- und Logistikprobleme dürften die Geschäftsentwicklung in den kommenden Quartalen weiter belasten, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Unsicherheiten erschienen ihm aber größtenteils eingepreist. Zum Jahresende hin erwartet er auch eine Entspannung bei der Verfügbarkeit von Halbleitern./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2022 / 14:10 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2022 / 14:29 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005439004

