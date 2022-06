Adler Group Aktie liegt auf einem desaströsen Kursniveau und zumindest scheint es so. als ob das Restmanagement erkannt hat, dass nur ein radikaler Umbruch, professionell von AUSSEN begleitet möglicherweise die Adler Group in ihrer derzeitigen, bereits geschrumpften, Grösse retten kann. Gestern verloren die Aktionäre der Adler eine "Ausstiegsvariante": Im Handelsblatt äusserte sich der Vonovia CEO Rolf Buch zur 20%-Beteiligung der Vonovia an der Adler Group. Und hierbei stellte er klar, dass der Immobilienkonzern seine Adler-Beteiligung entgegen früherer Pläne nicht ausbauen werde und - zu angemessenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...