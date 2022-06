Mainz (ots) -Samstag, 25.06.Bitte Programmänderung beachten:7.00 ZDF-HistoryFreude am Töten? - Streitfall WehrmachtDeutschland 2011"Mythos Enigma - Tauchgang in die Vergangenheit" entfällt(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)Sonntag, 26.06.Bitte Programmänderung beachten:5.45 Ermittler!Das letzte PuzzleteilDeutschland 2021"Ermittler! - Vergrabene Geheimnisse" um 5.30 Uhr entfällt "Ermittler! - Ungesühnt" um 6.00 Uhr entfällt(weiterer Ablauf ab 6.30 Uhr wie vorgesehen)Montag, 27.06.Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrektur beachten:6.20 O. J. Simpson: Made in AmericaEin Freispruch auf RatenUSA 2016"ZDF-History: Henker, Hexen und Vampire - Die Geschichte der Unheimlichen" um 7.45 Uhr entfällt(weiterer Ablauf ab 8.13 Uhr wie vorgesehen)Dienstag, 28.06.Bitte Programmänderung beachten:7.00 ZDF-HistoryHenker, Hexen und Vampire - Die Geschichte der UnheimlichenDeutschland 2017"ZDF-History: Roms Rache - Die Schlacht im Harz" entfällt(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5237408