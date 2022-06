Akur8, die auf transparentem maschinellem Lernen (ML) basierende Tarifierungsplattform für Versicherungen der nächsten Generation, gab heute eine Partnerschaft mit Duck Creek Technologies (Nasdaq: DCT) bekannt, einem führenden Anbieter von Software-as-a-Service (SaaS) bereitgestellten Versicherungskernsystemen. Diese Partnerschaft wird es Akur8 und Duck Creek ermöglichen Schaden- und Unfallversicherern eine vollständig integrierte SaaS-Plattform anzubieten, die deren Tarifierungsprozess von der Datenerhebung bis zur Produktion strafft und unterstützt.

Eigens für Aktuare und Prognosemodellierer entwickelt, verbessert die Plattform von Akur8 die Tarifierungsprozesse von Versicherungsunternehmen durch die Automatisierung der technischen und kommerziellen Prämienmodellierung mittels unternehmenseigener, patentierter Technologie für maschinelles Lernen. Zu den wichtigsten Vorteilen für Versicherungsunternehmen gehört die Verkürzung der Datenaufbereitungs- und Modellierungszeit, was die Markteinführung und Erstellung von besseren Prognosemodellen beschleunigt und gleichzeitig eine vollständige Transparenz und Kontrolle der erstellten Modelle gewährleistet.

"Akur8 ist ein stolzer Partner von Duck Creek Technologies, einem der weltweit größten Marktplätze für Schaden- und Unfallversicherungstechnologie weltweit, und wir sehen der Verfügbarkeit unserer Plattform für die gemeinsamen Kunden mit Freude entgegen. Unsere Tarifierungsplattform ist in technologischer Hinsicht eine perfekte Ergänzung der Suite von Duck Creek, insbesondere von Duck Creek Rating, einer erstklassigen Tarifierungs-Engine, die die Tarifierungsfunktionen für Versicherer modernisiert. Darüber hinaus bietet sie Schaden- und Unfallversicherern, die sich eine integrierte, durchgängige Tarifierungslösung zur Ermöglichung ihrer digitalen Transformation wünschen, einen erheblichen Mehrwert. Diese Partnerschaft ist zukunftsweisend für die Schaden- und Unfallversicherungsbranche", sagte Samuel Falmagne, CEO von Akur8.

"Wir freuen uns, mit Duck Creek zusammenzuarbeiten, um gemeinsam einen Mehrwert für viele Schaden- und Unfallversicherer weltweit zu erbringen. Versicherer können nun ihre Tarifierungsmöglichkeiten auf der branchenführenden Plattform von Duck Creek erweitern. Der Integrationsassistent von Akur8 bietet den Anwendern die Möglichkeit, die von der automatisierten Tarifierungsplattform von Akur8 generierten Faktoren und Koeffizienten zur Tarifierung direkt in "Duck Creek Rating" zu importieren. Dieses direkte Export-/Importverfahren steigert die Sicherheit, senkt das Risiko für Fehler und bietet ein nahtloses Benutzererlebnis, angefangen bei der technischen, versicherungsmathematischen Modellierung bis zur Produktion", sagte Guillaume Beraud, Gründer und Chief Actuary von Akur8.

"Die patentierten, auf maschinellem Lernen basierenden Algorithmen von Akur8 automatisieren die Tarifmodellierung und produzieren Modellergebnisse, die leicht erklärbar, transparent und überprüfbar sind. Gemeinsam bieten die integrierte Tarifierungslösung von Akur8 innerhalb von "Duck Creek Policy" und "Duck Creek Rating" eine durchgängige Software-Lösung, die es Versicherern ermöglicht, die Zeit bis zur Markteinführung durch eine schnellere Erstellung und Implementierung von Tarifen zu beschleunigen", so Andy Yohn, Vice President of Product Development bei Duck Creek Technologies.

"Akur8 hat eine starke Grundlage für die Tarifmodellierung der Zukunft geschaffen und der Fokus auf Transparenz und Kontrolle ermöglicht es den Versicherern, die Leistung des maschinellen Lernens im Hinblick auf das Tarifmanagement zu ihrem Vorteil zu nutzen, ohne die durch Black-Box-Algorithmen entstehenden Probleme. Gleichzeitig erhöhen die Automatisierungsmöglichkeiten von Akur8 Geschwindigkeits- und Leistungssteigerungen ohne Einbußen bei der Genauigkeit. Durch die Partnerschaft mit Duck Creek wird Akur8 mehr Versicherern helfen, die Zeit bis zur Markteinführung zu beschleunigen, während sie sich auf die Prognoseleistung ihrer Modelle und die Gewissheit ihrer Entscheidungen verlassen können. Wir freuen uns sehr darauf, mit unseren gemeinsamen Stärken auf den Markt zu kommen", so Robert Fletcher, Head of Global Solution Partnerships von Duck Creek Technologies.

Über Akur8

Akur8 revolutioniert den Tarifierungsprozess von Versicherungen mit transparentem maschinellem Lernen und verbessert die Tarifierungsmöglichkeiten von Versicherern mit beispielloser Geschwindigkeit und Genauigkeit über den gesamten Tarifierungsprozess hinweg, ohne dabei Kompromisse bei der Überprüfbarkeit oder Kontrolle einzugehen. Unsere modulare Tarifierungsplattform automatisiert die technische und kommerzielle Prämienmodellierung. Sie ermöglicht Versicherern, angepasste und genaue Tarife im Einklang mit ihrer Geschäftsstrategie zu berechnen und dabei eine erhebliche Wirkung für ihr Geschäft zu erzielen und die absolute Kontrolle über die erstellten Modelle zu behalten, wie von den Aufsichtsbehörden weltweit gefordert wird. Mit Akur8 wird der Zeitaufwand für die Modellierung um das 10-fache reduziert, die Prognoseleistung der Modelle um 10 erhöht und das Potenzial zur Verbesserung der Schadenquote um 2-4 gesteigert. Akur8 betreut bereits mehr als 45 Kunden in mehr als 20 Ländern, darunter AXA, Generali, Munich Re, Tokio Marine North America Services (TMNAS), die Spezialversicherer Canopius und MGA Bass Underwriters, die Beratungspartner Xceedance und Perr Knight sowie die Insurtechs Bought by Many und wefox. Mehr als 700 Versicherungsmathematiker nutzen Akur8 täglich, um ihre Tarifierungsmodelle für alle Sparten zu erstellen. Zu den strategischen Partnerschaften von Akur8 zählen Milliman, Duck Creek, Guidewire und Sapiens.

Über Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies (Nasdaq: DCT) ist ein führender Anbieter von Kernsystemlösungen für die Schaden-/Unfall- und allgemeine Versicherungsbranche. Durch den Zugriff auf Duck Creek OnDemand, die Software-as-a-Service-Lösung des Unternehmens für Firmen, sind Versicherungsunternehmen in der Lage, Unsicherheiten zu überwinden und Marktchancen schneller als ihre Wettbewerber zu nutzen. Die funktionsreichen Lösungen von Duck Creek sind einzeln oder als komplette Suite verfügbar und stehen über Duck Creek OnDemand zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie unter www.duckcreek.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220531005536/de/

Contacts:

PRESSEKONTAKTE

Heide Sacher

AKUR8

+1 908-977-6526

heide.sacher@akur8.com

Carley Bunch

Duck Creek Technologies

+1 201-962-6091

carley.bunch@duckcreek.com