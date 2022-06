DJ S&P Global: Aktivität in US-Industrie zeigt im Mai nachlassende Tendenz

NEW YORK (Dow Jones)--Die Aktivität in der US-Industrie hat sich im Mai im Vergleich zum Vormonat verlangsamt. Der von S&P Global (ehemals IHS Markit) in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex sank auf 57,0 von 59,2 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 57,3 erwartet. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 57,5 ermittelt worden. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft.

"Eine solide Expansion im verarbeitenden Sektor im Mai sollte zu einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts im zweiten Quartal beitragen", sagte Chefökonom Chris Williamson. "Die Wachstumsrate hat sich allerdings verlangsamt, die Produzenten berichten von anhaltenden Problemen in den Lieferketten und auf dem Arbeitsmarkt, sowie einem langsameren Nachfragewachstum."

