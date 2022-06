DJ EU-Kommission: Kroatien kann Euro am 1. Januar 2023 einführen

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Kroatien erfüllt nach Einschätzung der EU-Kommission alle notwendigen Voraussetzungen für den Beitritt zur Eurozone und kann die Gemeinschaftswährung am 1. Januar 2023 einführen. Wie die Kommission in ihrem Konvergenzbericht mitteilte, erfüllt das Land alle vier nominellen Konvergenzkriterien, und seine Gesetzgebung ist mit den Forderungen des EU-Vertrags und des Statuts von Eurosystem und Europäischer Zentralbank (EZB) kompatibel. Die Zahl der Euro-Länder steigt damit auf 20. Kroatien ist nach Slowenien (2007) die zweite ehemalige jugoslawische Teilrepublik, die den Euro einführt.

"Nach ihrer Bewertung und unter Berücksichtigung der zusätzlichen Faktoren, die für wirtschaftliche Integration und Konvergenz, einschließlich der Entwicklung der Zahlungsbilanzen und der Integration der Produkt-, Arbeits- und Finanzmärkte, ist die Kommission der Auffassung, dass Kroatien die Voraussetzungen für die Einführung des Euro erfüllt", heißt es in einer Mitteilung.

Sie habe daher auch Vorschläge für einen Beschluss des Rates und eine Verordnung des Rates über die Einführung des Euro in Kroatien angenommen. "Der Rat wird die endgültigen Entscheidungen über die Einführung des Euro in Kroatien in der ersten Hälfte des Monats Juli treffen, nach Erörterungen in der Eurogruppe und im Europäischen Rat sowie nach den Stellungnahmen des Europäischen Parlaments und der EZB", heißt es weiter.

