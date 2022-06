Das Metaverse ist um den Laden einer Luxusmarke reicher. Der Modehändler Gucci hat künftig nicht nur in Mailand oder Paris, sondern auch auf Roblox einen eigenen virtuellen Shop. Mit Gucci Town eröffnete die Modemarke Gucci eine virtuelle Piazza mit Mini Games, einer Creative Corner für Künstler samt Ausstellungsraum und einen Ort, an dem sich die Mitglieder der Community treffen und austauschen können. Dazu gesellt sich außerdem ein Geschäft, in dem digitale Gucci-Artikel mit der In-Game-Währung GG Gems gekauft werden können. Zuvor hatte Gucci bereits im Mai 2021 ...

