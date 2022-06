OnProcess Technology, ein globaler Pionier, der die weltweiten Wertschöpfungsketten im Bereich der Kreislaufwirtschaft stärkt, gab heute den Aktionären die Ergebnisse seines Geschäftsjahres 2022 bekannt und berichtete über den Erfolg aller vier "Säulen" der Unternehmensstrategie sowie über die neue Ausrichtung des Unternehmens als "Digital First".

Aus finanzieller Sicht hat OnProcess ein sehr starkes Jahr hinter sich gebracht und die Umsatzerwartungen und EBITDA-Ziele deutlich übertroffen. Das Unternehmen meldete auch ein 109-prozentiges Wachstum der Einnahmen von bestehenden Kunden bei der niedrigsten Abwanderungsrate seit vielen Jahren und einen Anstieg des Net Promoter Score (NPS) der Kunden auf 57,6.

OnProcess bestätigte auch den Abschluss einer umfangreichen Investitionsrunde, die dazu verwendet wird, die Technologie- und Produkt-Roadmap weiter voranzutreiben und neue Vertriebs- und Marketingkapazitäten in neuen Marktsektoren zu entwickeln.

Darüber hinaus hat OnProcess die Entwicklung und Einführung seiner wichtigsten digitalen Plattform OnProcess Agora im Laufe des Geschäftsjahres hervorgehoben, zusammen mit der ersten darauf aufbauenden neuen Anwendung Agora Recover, die darauf abzielt, den Retourenprozess zu digitalisieren, die Kundenerfahrung und -zufriedenheit zu verbessern und den Weg für nachhaltigere, zirkuläre Dienstleistungslieferketten zu ebnen. OnProcess Agora bildet nun die Grundlage für alle neuen Kundenimplementierungen und die neue Digitalisierungsausrichtung des Unternehmens ein Transformationsansatz, der nicht nur digitale Effizienz auf die Prozesse seiner Kunden anwendet, sondern auch völlig neue Wege für die Ausführung dieser Prozesse und neue Endkundenerfahrungen bietet.

Das Unternehmen gab auch einige seiner Pläne für das neue Geschäftsjahr 2022-23 bekannt und wies auf neue Produktangebote hin, die sich in der Entwicklung befinden, sowie auf die Expansion in neue Marktsegmente. Um diese Produktinnovationen voranzutreiben, kündigte das Unternehmen die Ernennung seines ersten Chief Product Officer an. Weitere Schwerpunkte für das Geschäftsjahr 2023 sind die weitere Verbreitung der Agora-Plattform durch die Migration bestehender Kunden sowie die Gewinnung neuer Kunden und Konten. Darüber hinaus kündigte das Unternehmen weitere Investitionen in Mitarbeiter an und bekräftigte seine Haltung zu Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion (DEI) sowie ein Engagement für bestimmte Initiativen zur sozialen Verantwortung in den Bereichen Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft für das Unternehmen und seine Kunden.

"Ich bin sehr stolz auf das, was das OnProcess-Team in diesem Jahr erreicht hat, und möchte allen für ihren Einsatz danken, der zu einem sehr erfolgreichen Jahr für OnProcess geführt hat", sagte Oliver Lemanski, CEO von OnProcess. "Wir haben jedes Ziel, das wir uns im Rahmen unserer Transformationsstrategie gesetzt haben, übererfüllt und alle finanziellen Ziele übertroffen, und das alles vor dem Hintergrund der anhaltenden globalen Unsicherheit durch die Covid-19-Pandemie und den Herausforderungen in der Lieferkette für unsere Kunden. Ein erfolgreiches Jahr nach allen Maßstäben, aber vielleicht noch wichtiger, eines, das zeigt, dass unser strategischer Weg, ein neues ‚Digital-First'-OnProcess, tatsächlich der richtige ist."

Über OnProcess Technology, Inc.

OnProcess liefert Technologien und Dienstleistungen zur Unterstützung der weltweiten zirkulären Service-Lieferketten. Mit den Managed Services und der Expertise rund um digitale Transformation, die Prozesse rationalisieren, den Customer Lifetime Value maximieren und "zirkuläre" Nachhaltigkeitsziele verbessern, ist OnProcess ein Berater, dem viele weltweit führende Computer-, Netzwerk-, Medizintechnik-, Wireless-, Telekommunikations- und IT-Unternehmen vertrauen.

