Die Amazon Aktie war für Aktionäre in den letzten Jahrzehnten ein herausragendes Investment. Wer im Jahr 1997 zum Börsengang 1.000 USD in Amazon investierte, kann sich heute über 1,5 Millionen USD freuen. In zahlreichen Geschäftsbereichen ist Amazon der Marktführer. Durch seine technologische Führerschaft, einem selbst geschaffenen Ökosystem und einer vertikalen Wertschöpfungskette verschafft sich Amazon gegenüber seiner ...

Den vollständigen Artikel lesen ...