Q4 Inc. (TSX: QFOR) ("Q4"), ein führender Anbieter von Kommunikationsplattformen für die Kapitalmärkte, freut sich, die Markteinführung von Q4 Capital Connect bekannt zu geben, einer revolutionären, skalierbaren Plattform zur Optimierung von Arbeitsabläufen und Bereitstellung datengestützter strategischer Erkenntnisse für die Kapitalmärkte.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220601005575/de/

Q4 Capital Connect Image 1 (Graphic: Business Wire)

Q4 Capital Connect ermöglicht börsennotierten Unternehmen aller Branchen und Marktgrößen die nahtlose Einführung und Messung der Auswirkungen einer umfassenden Investor-Relations-Strategie. Mit einem zentralen Ort, von dem aus sie ihren Wert für die Märkte kommunizieren, die Auswirkungen jeder Kontaktaufnahme analysieren und die richtigen Investoren ansprechen können, können IR-Teams eine wiederholbare, proaktive Strategie für die Verbindung mit den Kapitalmärkten entwickeln. Der Plattform-Ansatz ermöglicht es, alle von den Anlegern im Rahmen eines IR-Programms generierten Daten zusammen mit Aktionärsanalysen zu sammeln, um eine Kommunikationsstrategie zu entwickeln, die von den Anlegern geschätzt wird, während gleichzeitig die entscheidenden Aktionäre identifiziert und priorisiert werden können.

Die Q4 Capital Connect-Plattform wird ein Portfolio zukünftiger Anwendungen enthalten, die speziell für die Unterstützung von Kapitalmarktexperten entwickelt wurden. Zu den ersten dieser Anwendungen gehören Q4 Engagement Analytics und Q4 Web Management

Die Anwendung Engagement Analytics auf Q4 Capital Connect aggregiert die Aktionen von Investoren und Aktionären, die eine Investor-Relations-Website und IR-bezogene Veranstaltungen besuchen, und verwandelt Verhaltensdaten in aussagekräftige Frühindikatoren für Aktienbewegungen, Eigentumsdaten und Überwachung, um einen neuen und proaktiven Ansatz für das Investoren-Targeting zu fördern. Mithilfe dieser Analysen können IROs erkennen, welche neuen, bestehenden oder anvisierten Institutionen Inhalte bewerten, Interaktionen in den frühen Stadien der Recherche eines Investors analysieren, die Zeit des Managementteams priorisieren, um proaktiv mit dem richtigen Investor in Kontakt zu treten, und das Bewusstsein des Managements für aktivistisches Interesse am Unternehmen beschleunigen.

Engagement Analytics ist das erste Produkt auf dem Markt, das auf einzigartige Weise das Anlegerverhalten mit dem Kauf und Verkauf öffentlich gehandelter Wertpapiere verbindet. Dies bietet die Möglichkeit, die Handlungen und Absichten der Anleger auf täglicher Basis zu verstehen und hebt das proaktive Targeting auf eine neue Ebene.

Die voll integrierte Anwendung Web Management auf Q4 Capital Connect bietet einen reibungslosen und vereinfachten Ansatz für die Verwaltung einer IR-Website und dient als zentrale Anlaufstelle für die Anforderung, Verfolgung und Genehmigung wichtiger Aktualisierungen für den Markt. Die sichere Plattform von Q4 verbindet Benutzer mit dem Q4 Content Services Team, um Änderungen an ihrer Website einfach anzufordern, in der Vorschau anzuzeigen und zu veröffentlichen, während die Änderungshistorie an derselben Stelle verfolgt wird. Bislang nutzen bereits über 1.300 Q4-Kunden die Web Management-Anwendung, die eine Verringerung der Interaktionen bei der Anforderung von Inhaltsaktualisierungen um bis zu 57 %, eine Verbesserung der Durchlaufzeiten um 35 und eine erheblich verbesserte allgemeine Benutzerfreundlichkeit verzeichnen konnten.

"Der Start von Q4 Capital Connect ist nur der Anfang eines transformativen Ansatzes, um strategische, effiziente und effektivere Interaktionen über die Kapitalmärkte hinweg voranzutreiben", sagte Darrell Heaps, CEO von Q4. "Q4 Capital Connect ist eine skalierbare Plattform, die auf proprietären Daten und Analysen sowie auf einem ständig wachsenden Portfolio digitaler Kommunikationslösungen basiert und sich auf eine zunehmende Anzahl von Anwendungen für Investor Relations sowie auf wichtige Workflows für Investmentbanken und Investoren ausweiten wird. Wir freuen uns sehr, Q4 Capital Connect einzuführen und den strategischen Wert und die Effizienz zu demonstrieren, die wir allen Kapitalmarktteilnehmern bieten können, wenn sie auf die Q4-Plattform kommen."

Für weitere Informationen über Q4 Capital Connect klicken Sie hier.

Über Q4 Inc.

Q4 Inc. (TSX: QFOR) ist ein führender Anbieter einer Kommunikationsplattform für die Kapitalmärkte, die die Art und Weise verändert, wie börsennotierte Unternehmen, Investoren und Investmentbanken Entscheidungen mit Blick auf gegenseitige Begegnungen, Kommunikation und den Umgang miteinander treffen. Die durchgängige Technologieplattform von Q4 erleichtert die Interaktion auf den Kapitalmärkten mithilfe von Produkten für die IR-Website, Lösungen für virtuelle Veranstaltungen, einer Lösung für das Kundenbeziehungsmanagement auf den Kapitalmärkten und Tools für die Aktionärs- und Marktanalyse. Das Unternehmen ist ein verlässlicher Partner für über 2.700 börsennotierte Unternehmen weltweit, darunter einige der renommiertesten Marken der Welt. Q4 unterhält den Hauptsitz in Toronto sowie Niederlassungen in New York und London. Weitere Informationen erhalten Sie unter q4inc.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220601005575/de/

Contacts:

Investorenanfragen: Sara Pearson, ir@q4inc.com

Medienanfragen: Karen Greene, media@q4inc.com

Partnerschaftsanfragen: partnerships@q4inc.com