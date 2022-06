The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 01.06.2022

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 01.06.2022



ISIN Name

JP3390250003 JALUX INC.

SE0002367797 HEXATRONIC GROUP AB AK

TH0015010R16 SIAM COMM.BK -NVDR- BA 10

US14757U1097 CASI PHARMAC. NEW DL-,01

US5492821013 LUBYS INC. DL-,32

US89678F1003 TRISTATE CAPI

