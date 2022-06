Lithium für E-Mobilität: Nova Minerals Lithiumbeteiligung vermeldet erneut hervorragende Bohrergebnisse

Anzeige / Werbung Die 37%-ige Beteiligung an Snow Lake wird mit jedem guten Bohrergebnis und durch jede abgeschlossene positive Studie wertvoller.

Erneut kann Nova Minerals Limited (ASX: NVA, FSE: QM3) Beteiligung Snow Lake Resources hervorragende Bohrergebnisse von seinem Thompson-Brothers-Projekt in der kanadischen Provinz Manitoba vermelden. Erfreulich sind dabei nicht nur die Lithiumgehalte von über einem Prozent, sondern bemerkenswert ist auch, dass die Erweiterung der Mineralisierung auf dem gesamten Grundstück gelingt. Einen Anteil von 37 Prozent hält Nova Minerals immer noch an Snow Lake Resources. Deshalb sind gute Bohrergebnisse vom Thompson-Brothers-Lithium-Projekt immer auch ein möglicher Kurstreiber für die Nova-Minerals-Aktie. Aufhorchen lassen die neuen Funde auf jeden Fall, denn die aktuelle Bohrkampagne hat inzwischen vier separate Pegmatit-Dykes identifiziert, die alle hohe Lithiumgehalt aufweisen.

Allgemeine Informationen, Chart und Videos über Nova Minerals und anderen Rohstoff-/Technologieunternehmen unter: ?? axinocapital.de/nova oder ?? axinocapital.de





Abonnieren Sie bitte unseren YouTube Kanal ?? Hier

Die Bohrergebnisse lassen eine Ressourcenerweiterung auf der gesamten Liegenschaft als möglich erscheinen, denn sowohl oberflächennah wie auch in größeren Tiefen konnten neue Lithiummineralisierungen nachgewiesen werden. Oberflächennah wird das Lithium auf den Zonen SG und Gras River angetroffen. Sehr schöne Ergebnisse zur Tiefe hin wurden auf der TBL-Zone erbohrt.

Nova Minerals Beteiligung erbohrt bis zu 1,84% Lithiumoxid über 6,32 Meter

Auf der SGP-Lagerstätte durchteufte Snow Lake Resources einen insgesamt 6,32 Meter langen Abschnitt, der durchschnittlich 1,84 Prozent Lithiumoxid (Li2O) enthält. Sehr gut waren auch die 1,50 Prozent Lithiumoxid, die über eine Länge von 7,0 Metern auf der BYP-Zone erbohrt wurden. Deutlich tiefer reichten die Bohrungen auf der TBL-Zone. Hier konnte in einer Tiefe von 429,50 Meter ein insgesamt 17,97 Meter langer Abschnitt mit einem hohen Lithiumoxidgehalt von 1,36 Prozent durchschnitten werden. Dieser Fund könnte darauf hinweisen, dass sich die Pegmatitstruktur auf diesem Teil des Projekts in weitaus größere Tiefen fortsetzt, als zunächst angenommen wurde.



Lage des Thompson Brothers Lithiumprojektes

Vier hochgradige Lithiumzonen, die weiterhin offen sind

Dank dieser hervorragenden Ergebnisse verfügt Nova Minerals Beteiligung nun bereits über vier identifizierte und mit Bohrungen eindeutig bestätigte Erzgänge, die hochgradige Lithiumkonzentrationen enthalten. Dabei wurden sowohl die SGP- als auch die BYP-Zone erst während der im vergangenen Herbst durchgeführten Bodenuntersuchungen identifiziert. Die damals genommenen Bodenproben ließen Bohrungen als aussichtsreich erscheinen, was sich in der Zwischenzeit durch die hervorragenden Bohrergebnisse eindrucksvoll bestätigt hat. Nun müssen weitere Bohrungen die durch die letzten Bohrungen aufgeworfenen Frage klären.

Weitere Bohrungen werden wichtige Fragen klären

Insbesondere wird es dabei um zwei Fragen gehen. Die Erste betrifft die Ausdehnung der Lagerstätten in Längs- und Querrichtung. Da alle Zonen noch offen sind, wurden die Ränder der Vererzung noch nicht erreicht und eine Vergrößerung der mineralisierten Zonen ist daher weiterhin möglich. Die zweite Frage wird vor allem auf der TBL-Zone zu stellen sein. Hier muss geklärt werden, ob es eine Erweiterung des TBL-Grabens zur Tiefe hin gibt. Auch die Mineralogie hält noch viele offene Fragen bereit, denn die Art, in der das Lithium auf den verschiedenen Lagerstätten angetroffen wird, variiert recht stark.



Bohrkern mit lithiumreicher Spodumen Vererzung

Für die Aktionäre sowohl von Snow Lake Resources wie auch die von Nova Minerals ist es gut, wenn Bohrungen wie jetzt geschehen, nicht nur Fragen beantworten, sondern gleichzeitig auch neue aufwerfen. Denn dies deutet in den meisten Fällen darauf hin, dass die Struktur der Mineralisierung und ihre Ausdehnungen in der Fläche und in die Tiefe noch nicht vollständig erkannt wurde. Das ist gut und erfreulich, weil die neuen Fragen andeuten, dass im Boden noch weiteres Potential vorhanden ist. Und Nova Minerals Beteiligung wirft in diesen Tagen recht viele und sehr interessante Fragen auf. Darüber dürfen sich die investierten Anleger zurecht freuen.



Risikohinweis

Die AXINO Media GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.axinocapital.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzen sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der AXINO Media GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der AXINO Media GmbH und ihren Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise. Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die AXINO Media GmbH und/oder deren Mitarbeiter, verbundene Unternehmen, Partner oder Auftraggeber, Aktien der Nova Minerals Limited halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ein weiterer Interessenkonflikt besteht darin, dass zwischen der AXINO Media GmbH und der Nova Minerals Limited ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag besteht. Demnach wird die AXINO Media GmbH entgeltlich für ihre Berichterstattung entlohnt. Die AXINO Media GmbH und deren verbundenen Unternehmen behalten sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen. Enthaltene Werte: XD0002747026,AU000000NVA2

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )