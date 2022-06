Es kam am Dienstag so einiges zusammen, was den Börsen nach einigen Tagen der Erholung schon wieder schwer zusetzte. Das Teil-Embargo der EU ließ die Ölpreise wieder einmal in die Höhe schießen, zusätzlich sorgten Meldungen über ein Ende des Lockdowns in Shanghai für weiteren Auftrieb bei den Energiepreisen.Zusammen mit der weiterhin schwindelerregend hohen Inflation machten die Börsianer sich da Sorgen, dass die Erholung schnell wieder abgewürgt werden könnte. Entsprechen hatte es sich mit der Kauflaune schon wieder ...

