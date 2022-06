NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Kone nach einer Kapitalmarktveranstaltung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Der Aufzughersteller habe erwartungsgemäß am Jahresausblick sowie den langfristigen Zielen festgehalten, schrieb Analyst Andrew Wilson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch die Aussagen zu den aktuell schwierigen Geschäftsbedingungen hätten keine Überraschungen enthalten. Die detaillierten Ausführungen seien aber sehr hilfreich gewesen, um den Optimismus des Managements nachvollziehen zu können./gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2022 / 19:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2022 / 19:06 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FI0009013403

