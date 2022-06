Sheryl Sandberg war als Chief Operating Officer 14 Jahre lang dafür zuständig, das Ex-Facebook Meta Inc. im Tagesgeschäft am Laufen zu halten. Damit ist nun Schluss. Sheryl Sandberg verlässt Meta nach 14 Jahren. Sie will mehr Zeit auf ihre Familie und ihre Stiftung verwenden. Das berichtet Bloomberg. Sandberg: Eines der zwei Gesichter des Unternehmens Die hochrangige Meta-Managerin, die während ihrer Tätigkeit für Meta den Bestseller "Lean In: Frauen und der Wille zum Erfolg" ...

