Globale aktive Investmentgesellschaft beauftragt Percona mit der Unterstützung der Datenbankinfrastruktur für kritische Anwendungen

Percona, ein führendes Unternehmen für Open-Source-Datenbanksoftware und -Dienstleistungen, teilte heute mit, dass die Man Group, ein internationales, technologiegestütztes aktives Investment-Management-Unternehmen mit einem verwalteten Vermögen von 151,4 Milliarden USD[1], sich für Percona entschieden hat, um einen 24/7/365-Support für seine kritischen Anwendungen, die auf MongoDB basieren, zu gewährleisten. Percona wird für die Alpha-Technology-Abteilung der Man Group einen Premium-Support anbieten, der die Betriebszeit für die wichtigsten Research- und Handelsdatenanwendungen garantiert.

Man Alpha Technology, zuständig für die Infrastruktur und die Systeme zur Erleichterung von Investitionsentscheidungen bei Man Group, wird Zugang zu den MongoDB-Experten von Percona haben, um Fragen durch beratende Unterstützung zu stellen. Man Group setzt außerdem Percona Monitoring and Management (PMM) ein, ein Open-Source-Tool für die Beobachtung, Überwachung und Verwaltung von Datenbanken.

Tim Mace, Head of Data Engineering, Man Alpha Technology, sagte: "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Percona und darauf, auf die Expertise und die hochwertigen Dienstleistungen des technischen Teams zuzugreifen. Wir haben einen Bedarf an Unterstützung für unsere Geschäftsprozesse erkannt, die von MongoDB abhängen, doch gleichzeitig wollten wir unseren Ansatz beibehalten, wie wir unsere Infrastruktur so gestalten und skalieren, dass sie den Anforderungen unseres Unternehmens entspricht. Percona weist eine langjährige Erfahrung in diesem Bereich auf und verfügt über fundiertes Fachwissen und Open-Source-Tools, die unseren heutigen Anforderungen gerecht werden."

Martin James, Vice President Sales EMEA APAC, Percona, ergänzte: "Unternehmen wollen die besten Technologien für ihre Betriebsabläufe einsetzen, und sie benötigen den besten Support und die beste Expertise, um aus diesen Technologien den größten Nutzen zu ziehen. Der unabhängige Ansatz und die Expertise von Percona im Bereich Open-Source-Datenbanksoftware heißt, dass Unternehmen sich darauf verlassen können, dass wir langfristig ihre Ziele erreichen. Dank Percona erhalten Unternehmen den Einblick und die Support-Expertise, die sie brauchen, und haben die Gewissheit, dass die Empfehlungen wirklich die besten für sie und ihre Anforderungen sind.

Laut DB-Engines ist MongoDB eine der beliebtesten Datenbanken der Welt und wird von Millionen von Entwicklern für die Erstellung und Ausführung von Anwendungen verwendet. Percona ist Anbieter einer Reihe von Produkten, die auf der MongoDB Community Edition basieren, darunter:

Percona Distribution for MongoDB dies ist eine Komplettlösung, die ein komplett ausgestatteter Drop-in-Ersatz für MongoDB Community Edition ist. Sie führt die besten und kritischsten Unternehmenskomponenten aus der Open-Source-Community zusammen, die für die Zusammenarbeit entwickelt und getestet worden sind, sowie den marktführenden Support von Percona.

Percona Server for MongoDB ein kostenloser, source-available Drop-in-Ersatz für MongoDB Community Edition mit Enterprise-Funktionen wie Memory Engine In-Memory-Storage-Engine, HashiCorp Vault-Integration, Data-at-Rest-Verschlüsselung, Audit Logging, externe LDAP-Authentifizierung mit SASL und Hot Backups

Percona Backup für MongoDB ein vollständig unterstütztes, source-available Community-Backup-Tool zur Durchführung konsistenter Hot-Backups in MongoDB

All diese Funktionalitäten sind in der Percona Platform enthalten, dem vor Kurzem angekündigten Produkt des Unternehmens für mehrere Open-Source-Datenbankdistributionen, Support und automatische Empfehlungsmaschinen. Die Percona Platform stellt die Software und Dienstleistungen bereit, um das Datenbankerlebnis auf jeder Infrastruktur zu vereinheitlichen. Sie hilft Unternehmen, Zugang zu den besten Open-Source-Lösungen, Support, Dienstleistungen und Erkenntnissen zu bekommen, um ihre Datenbankumgebungen mit Spitzenleistung in der Cloud oder vor Ort zu betreiben, und das ohne Lizenzbeschränkungen oder eskalierende Kosten.

Links

Percona https://www.percona.com

Percona-Support für MongoDB https://www.percona.com/services/support/mongodb-support

Percona Platform https://www.percona.com/software/percona-platform

Man Group https://www.man.com

Über Percona

Datenbanken laufen mit Percona besser. Percona liefert als einziges Unternehmen über herkömmliche Anwendungsbereiche, Cloud-basierte Plattformen und hybride IT-Umgebungen hinweg Produkte, Support und Dienstleistungen der Unternehmensklasse für eine Reihe von Open-Source-Datenbanken, darunter MySQL, MariaDB, MongoDB und PostgreSQL. Das Unternehmen hat sich darauf ausgerichtet, Open Source als einen Ansatz für die Lizenzierung, Entwicklung und den Einsatz von Software zu unterstützen seine Datenbankmanagement-Tools werden von Millionen von Anwendungsentwicklern, Datenbankadministratoren und IT-Experten weltweit verwendet.

Percona gibt Unternehmen die Freiheit der Wahl, die Freiheit des Schaffens und die Freiheit, sich von anderen abzuheben und unterstützt sie dabei, beim Wachstum auch mit der Geschwindigkeit der Marktentwicklung Schritt zu halten. Das Unternehmen unterstützt globale Marken wie PayPal, Vimeo, RockStar Games, Duolingo, Fiserv, Slack, Cisco Systems und Rent the Runway sowie kleinere Unternehmen, die die Anwendungsperformance maximieren und gleichzeitig die Effizienz ihrer Datenbanken optimieren möchten. Erfahren Sie mehr unter www.percona.com.

Über die Man Group

Die Man Group ist ein internationales, technologiegestütztes aktives Investmentmanagement-Unternehmen, das den Schwerpunkt auf die Bereitstellung von Alpha- und Portfoliolösungen für Kunden legt. Mit Hauptsitz in London verwalten wir 151,4 Mrd. USD* und haben mehrere Betriebsabläufe in aller Welt.

Wir investieren in eine Vielzahl von Strategien und Anlageklassen, mit einer Mischung aus Long-Only- und alternativen Strategien, die auf diskretionärer und quantitativer Basis in liquiden und privaten Märkten eingesetzt werden. Unsere Investment-Teams arbeiten innerhalb der einzigen Betriebsablauf-Plattform der Man Group, die es ihnen möglich macht, mit großer Eigenverantwortung zu investieren und zugleich von der Zusammenarbeit, Stärke und den Ressourcen des gesamten Unternehmens zu profitieren. Unsere Plattform wird durch moderne Technologien gestützt, die unsere Investmentteams in jeder Phase ihres Prozesses begleiten, einschließlich Alpha-Generierung, Portfoliomanagement, Handelsausführung und Risikomanagement.

Unsere Kunden und die Millionen von Rentnern und Anlegern, die sie vertreten, bilden das Herzstück unseres Handelns. Wir gehen enge und dauerhafte Beziehungen ein und entwickeln maßgeschneiderte Lösungen, um ihren einzigartigen Bedürfnissen gerecht zu werden. Wir wissen, dass verantwortungsbewusstes Investieren untrennbar mit unserer treuhänderischen Pflicht gegenüber unseren Kunden zusammenhängt, und wir setzen diesen Ansatz in allen Bereichen des Unternehmens um.

Wir engagieren uns für die Schaffung eines vielfältigen und integrativen Arbeitsplatzes, an dem Unterschiede gewürdigt werden und jeder die gleichen Chancen zur Entfaltung hat, und wir geben etwas zurück und tragen positiv zu unseren Gemeinschaften bei. Weitere Informationen über die globalen wohltätigen Aktivitäten der Man Group und unsere Initiativen für Vielfalt und Integration finden Sie hier: https://www.man.com/corporate-responsibility

Die Man Group plc ist an der Londoner Börse unter dem Kürzel EMG.LN notiert und ist Bestandteil des FTSE 250 Index. Weitere Informationen finden Sie unter www.man.com

*Zum 31. März 2022. Alle Investment-Management- und Beratungsdienstleistungen werden über die Investment-"Motoren" von Man AHL, Man Numeric, Man GLG, Man Solutions FRM und Man GPM angeboten.

[1] Zum 31. März 2022

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220601005146/de/

Contacts:

Pressekontakte

Zoe Gardiner

onebite für Percona

percona@onebite.co.uk