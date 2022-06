STUTTGART (IT-Times) - Die Sportwagenschmiede Porsche AG, die zur Volkswagen Gruppe gehört, investiert weiter in den kroatischen Elektro-Sportwagenentwickler Rimac und nimmt an Investmentrunde teil. Die Porsche AG hatte sich erstmalig 2018 mit zehn Prozent der Anteile am kroatischen Technologie- und...

Den vollständigen Artikel lesen ...