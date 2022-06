DJ INDEXÄNDERUNG/Centrica und Unite Group kommen in FTSE-100

LONDON (Dow Jones)--ITV Plc und Royal Mail Plc werden im Rahmen der vierteljährlichen Umstrukturierung aus dem FTSE-100 Index ausscheiden. Centrica Plc, der Eigentümer von British Gas, und Unite Group Plc, ein Anbieter von Studentenunterkünften, werden aus dem Midcap-Index FTSE-250 in den führenden Londoner Aktienindex aufsteigen, teilte FTSE Russell am Mittwoch mit.

Royal Mail ist seit Mai 2021 Mitglied des Index, während ITV erst im Juni nach neunmonatiger Abwesenheit wieder in den Index aufgenommen wurde. Centrica kehrt an seinen alten Platz zurück, nachdem es im Juni 2020 nach fast 23 Jahren aus dem Index ausgeschieden war, während Unite zum ersten Mal aufgenommen wurde. Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 20. Juni in Kraft.

Der FTSE-100 enthält die Aktien der 100 Unternehmen mit der höchsten Marktkapitalisierung an der Londoner Börse. Wenn die Marktkapitalisierung auf Rang 111 oder darunter zurückfällt, fällt die betreffende Aktie aus dem Index heraus. Erreicht die Marktkapitalisierung eines Unternehmens mindestens Platz 90 oder besser, wird die Aktie automatisch in den Index aufgenommen.

