DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 2. Juni

=== 07:30 FR/Remy Cointreau SA, ausführliches Jahresergebnis, Cognac 08:30 DE/Bundesgerichtshof (BGH), Urteil zur Haftung von Youtube und Uploaded für Urheberrechtsverletzungen durch Nutzer, Karlsruhe *** 08:30 CH/Verbraucherpreise Mai PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,6% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+2,5% gg Vj *** 09:00 AT/BIP (2. Veröffentlichung) 1Q 09:30 DE/Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), Abschluss BDEW Kongress; u.a. Reden von Eon-CEO Birnbaum und Bundesnetzagentur-Präsident Müller (13:30) sowie CDU-Chef Merz (14:35), Berlin 09:30 DE/Bundesverfassungsgericht (BVerfG), Senatsbeschluss (ohne mündliche Verhandlung) zur Frage, ob die Abhängigkeit sozialrechtlichen Verwertungsschutzes für selbst bewohntes Wohneigentum von der aktuellen Bewohnerzahl mit dem Grundgesetz vereinbar ist, Karlsruhe 10:00 DE/Deutsche Wohnen SE, Online-HV 10:00 DE/Salzgitter AG, Online-HV 10:00 DE/SNP Schneider-Neureither & Partner SE, Online-HV 10:00 DE/MLP SE, Online-HV 10:45 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Rede bei Bundestagsdebatte über Haushalt 2022, Berlin 11:00 DE/Va-Q-Tec AG, HV, Würzburg *** 11:00 EU/Erzeugerpreise April Eurozone PROGNOSE: +2,3% gg Vm/+38,6% gg Vj zuvor: +5,3% gg Vm/+36,8% gg Vj 13:00 DE/Signa Sports United NV (SSU), Ergebnis 2Q, Berlin 14:00 DE/Bechtle AG, Online-HV *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Mai Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +299.000 Stellen zuvor: +247.000 Stellen *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 210.000 zuvor: 210.000 *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 1Q annualisiert PROGNOSE: -7,5% gg Vq 1. Veröff.: -7,5% gg Vq 4. Quartal: +6,3% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +11,6% gg Vq 1. Veröff.: +11,6% gg Vq 4. Quartal: +1,0% gg Vq *** 14:30 AT/Opec und Nicht-Opec-Länder (Opec+), Ministertreffen (via Videokonferenz) 15:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Beratungen mit den Länder-Ministerpräsidenten, Berlin *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie April PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +2,2% gg Vm *** 17:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 19:00 US/Fed, Rede von Cleveland-Fed-Präsidentin Mester (2022 stimmberechtigt im FOMC) beim Philadelphia Council for Business Economics - Börsenfeiertag Großbritannien ===

