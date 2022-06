The following instruments on XETRA do have their first trading 02.06.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 02.06.2022Aktien1 US78518H2022 Saba Capital Income & Opportunities Fund2 CA17039A1066 Choice Properties Reit3 GB00BSZM1369 Sopheon PLC4 US14757U2087 CASI Pharmaceuticals Inc.5 SE0018040677 Hexatronic Group ABAnleihen1 XS2479344561 Skandinaviska Enskilda Banken AB2 DE000A3H3FW1 CECONOMY AG3 XS2488800405 Royal Bank of Canada4 DE000A14JZV0 Baden-Württemberg, Land5 XS2489398185 Bank of Queensland Ltd.6 XS2489287354 Sandvik AB7 XS2489343793 KommuneKredit8 ES0000090896 Junta de Andalucía9 DE000HLB7499 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale10 DE000HLB7341 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale