Nach Veröffentlichung des Songs "Spark Your Life" hat VOOPOO, eine führende E-Zigaretten-Marke, erneut neue Maßstäbe gesetzt und den weltbekannten Graffiti-Künstler Woskerski dazu eingeladen, in London mit seinen ausdrucksstarken Graffitis ein visuelles Fest der Straßenkunst zu feiern.

Tausende Menschen verfolgen die Erschaffung des riesigen Unendlichkeitssymbols

Als weltbekannte E-Zigaretten-Marke hat VOOPOO nie aufgehört, im Einklang mit der Konnotation seines Markensymbols Innovationen anzustreben, neue Crossover-Kooperationen zu starten und die Trends der Branche anzuführen. Dieses Mal wurde die Marke VOOPOO durch die Zusammenarbeit mit dem berühmten Graffiti-Künstler Woskerski in einem sehr modernistischen Stil präsentiert, der ein perfektes Gleichgewicht zwischen Kunst und Markenimage herstellte und den Verbrauchern ein vielseitiges, innovatives Erlebnis bot.

Mit dem VOOPOO-Markensymbol als Ausgangspunkt nutzte der Künstler Woskerski seine beeindruckende Kreativität, um ein gigantisches Graffiti mit dem neuen VOOPOO-Produkt Argus GT 2 als Mittelpunkt zu erschaffen, das Dämpfe und das Markensymbol perfekt vereint. Inzwischen wurde das Graffiti vollständig in den Londoner Leake Street Tunnel eingefügt und strahlt eine sehr charakteristische Energie und einzigartigen Charme aus. Tausende von Menschen waren Zeugen des Entstehungsprozesses, und viele Internet-Prominente starteten Live-Streamings, um sich mit VOOPOO-Fans auszutauschen.

Trend-Influencer und Nutzer machen das 8-Symbol zum viralen Erfolg

"Spark Your Life" und mehr. Die Produkte von VOOPOO stoßen weltweit auf positive Resonanz, und das kultige Markensymbol hat die Herzen der Anwender erobert. Neben dem riesigen Graffiti des Unendlichkeitssymbols in London hat kürzlich ein weiterer Künstler im Kalijodo Park in Jakarta, Indonesien, ein Graffiti mit dem riesigen Unendlichkeitssymbol von VOOPOO erschaffen, das viele indonesische Fans angezogen hat. Noch überraschender waren die Reaktionen auf der Social-Media-Plattform TikTok und der VOOPOO Fans Club App in Indonesien, wo Tausende von Internet-Prominenten und Benutzern ihre eigenen Kreationen des Unendlichkeitssymbols posten und ihre Verbindung zur Marke demonstrieren, indem sie VOOPOO-Produkte und Bilder veröffentlichen.

In diesem Jahr hat VOOPOO von der Veröffentlichung des Songs "Spark Your Life" über die Einführung der TikTok Challenge bis hin zu den Graffitis mit dem Unendlichkeitssymbol in Großbritannien und Indonesien Grenzen überwunden und sich zum führenden Trendsetter der E-Zigaretten-Branche entwickelt. Freuen wir uns auf die nächsten Schritte von VOOPOO.

