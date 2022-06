Online-Bewertungen können die Kaufentscheidungen von Verbrauchern beeinflussen, aber was muss eine Bewertung enthalten, damit sie vertrauenswürdig ist? Dies und mehr untersucht eine neue Capterra-Studie. In diesem Artikel Kunden entscheiden sich nicht direkt für ein Produkt, sobald ihr Interesse oder Bedarf danach geweckt wurde. Sie durchlaufen eine Reise (Kundenreise, Customer Journey), in der sie mit dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...