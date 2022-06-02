Anzeige
Mehr »
Login
Donnerstag, 02.06.2022 Börsentäglich über 12.000 News von 666 internationalen Medien
Final Countdown: Nur noch heute? Ist heute DER Tag? Warum wir hier jetzt Handlungsbedarf sehen…
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2QGM0 ISIN: CA26154L1022 Ticker-Symbol: 647 
Frankfurt
02.06.22
08:09 Uhr
4,230 Euro
-0,044
-1,03 %
Branche
Immobilien
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
DREAM IMPACT TRUST Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
DREAM IMPACT TRUST 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
DREAM IMPACT TRUST
DREAM IMPACT TRUST Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
DREAM IMPACT TRUST4,230-1,03 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.