Sheryl Sandberg verlässt im Herbst Facebook. Die Managerin stand im Kern für die Wachstumsstrategie der sozialen Plattform in den vergangenen 14 Jahren. NetApp meldete für das 4. Fiskalquartal einen Gewinnrückgang im Jahresvergleich. Der Ausblick fiel jedoch positiv aus. Es bleibt unruhig an der Spitze von Carl Zeiss Meditec. Innerhalb kurzer Zeit verliert das Unternehmen seinen zweiten Vorstand.Der asiatische Aktienhandel folgt heute früh der Wall Street tiefer. Alle wichtigen Benchmarks notieren deutlich im Minus. Einzig und allein in China gibt es ...

