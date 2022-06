Die Experten der kanadischen Bank RBC haben wieder einmal den globalen Energiesektor unter die Lupe genommen. In diesem Zusammenhang hat sich Analyst Biraj Borkhataria Gedanken gemacht, welche Aktien für Investoren die besten Ideen im Sektor sind. Und so befindet sich auch in der aktuellen Ausgabe der "Global Energy Best Ideas" die Aktie von BP. Die Papiere des britischen Öl- und Gasriesen wurden im März 2022 auf die Liste, auf der auch der Konkurrenten Shell zu finden ist, aufgenommen. Das Anlagevotum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...