ZeroKey stellt heute seine Technologie der zweiten Generation Quantum RTLS vor, das weltweit präziseste, großflächige 3D-Echtzeit-Ortungssystem (RTLS). Die Technologie ermöglicht eine beispiellose operative Transparenz von Arbeitsabläufen in den Bereichen Fertigung, Lieferkette, Logistik und Personal und fördert damit die Echtzeit-Optimierung und Integration von Prozessen im gesamten Unternehmen. Quantum RTLS bietet hyperpräzise Digitalisierung des Standorts von Ressourcen für die geschlossene Steuerung hochdynamischer Arbeitsabläufe, Echtzeitüberwachung personalbezogener Prozesse, Prozessanalyse und originalgetreue Erstellung von digitalen Zwillingen.

ZeroKey's Power-over-Ethernet (PoE) Quantum RTLS anchor and Universal trackable devices (Photo: Business Wire)

Um datengestützte Entscheidungen treffen zu können, müssen Unternehmen in der Lage sein, aus den gesammelten Daten verwertbare Informationen abzuleiten und genau darin liegt die Stärke der Technologie von ZeroKey. Der wirkliche Wert einer vernetzten Ressource wird durch die Quantum RTLS-Ortungstechnologie erschlossen, die Unternehmen in die Lage versetzt, fundiertere und schnellere Entscheidungen zu treffen. Durch die Digitalisierung von Ort und Zeit kann ZeroKey über seine Spatial Intelligence-Plattform ein Höchstmaß an Genauigkeit sowie umsetzbare Analysen bereitstellen. Die Kunden kommen damit in den Genuss von 4D-Betriebsinformationen, die das Versprechen von Industrie 4.0 wirklich einlösen.

"Die extreme Genauigkeit von Quantum RTLS versetzt Unternehmen in die Lage Probleme zu lösen, die nie zuvor in einem industriellen Umfeld gelöst wurden", so Matthew Lowe, CEO und Mitgründer von ZeroKey. "Die Produktionseffizienz und die betriebliche Transparenz werden exponentiell gesteigert, wenn Vorgänge 4-dimensional mit einer Genauigkeit im Millimeterbereich digitalisiert werden. Unsere Technologie sorgt für beispiellose Prozessoptimierung und Qualitätskontrolle, so dass Unternehmen ihren Output maximieren und gleichzeitig kostspielige Fehler vermeiden können."

Zu den Funktionen und Vorteilen von Quantum RTLS gehören:

Genauigkeit im Millimeterbereich

Echtzeit-3D-Tracking

Operative Transparenz über eine weltweit zugängliche Plattform

Beispiellose Analyse und Digitalisierung physischer Prozesse

Großflächige Skalierbarkeit über mehrere Stockwerke, Räume und Gebäude hinweg

Schnelle Implementierung dank patentierter Selbstkalibrierungstechnologie

Einfache Integration von Drittanbieter-Plattformen durch offene API

Quantum RTLS ist ab dem 30. Juni 2022 erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.zerokey.com/products/quantum-rtls.

Über ZeroKey: Quantum RTLS von ZeroKey ist das weltweit einzige 3D-Echtzeit-Ortungssystem (RTLS), das eine großflächige Abdeckung mit einer Genauigkeit im Millimeterbereich bietet und damit die IIoT-Nutzungslücke in Fabriken, Lagerhäusern und industriellen Umgebungen in aller Welt schließt, darunter bei sechs der zehn größten Automobilhersteller. Quantum RTLS verwendet Ultraschall und bietet hohe Leistung und Zuverlässigkeit in jeder Größenordnung mit beispielloser Einfachheit und Flexibilität. Mit einer Reihe von verfolgbaren Tags, die für jede Anwendung geeignet sind, verfolgt die Technologie von ZeroKey alle Ressourcen, Prozesse, Waren und Personen, die für moderne Unternehmen von entscheidender Bedeutung sind, mit beispielloser Auflösung. Weitere Informationen finden Sie unter www.zerokey.com.

