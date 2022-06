Wie an der Wall Street kommt auch die Erholung des DAX nicht weiter voran. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Donnerstag rund 30 Minuten vor Handelsbeginn wenig verändert auf 14.347 Punkte. Am Montag war der DAX mit 14.589 Punkten bis auf wenige Punkte an das Zwischenhoch vom April herangelaufen. Seither fehlen die Anschlusskäufe. Die Experten der Credit Suisse beschreiben die Marktstimmung als fragil. Aktuelle Wirtschaftsdaten sprächen zwar für ein langsameres Tempo in der US-Zinswende, ...

