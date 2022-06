Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen konnten sich zur Wochenmitte in einer Gegenbewegung zunächst etwas von den Verlusten des Vortages erholen, so die Analysten der Nord LB.Nach Meldungen erfreulicher US-Konjunkturdaten hätten sie jedoch deutlich nachgegeben. US-Staatsanleihen hätten weiter nachgegeben und an ihre deutlichen Vortagsverluste angeknüpft. Eine nachlassende Risikoscheu der Anleger habe sie unter Druck gebracht. Grund: starke Stimmungsdaten aus der US-Industrie. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...