Zoom Video Communications öffnete am 23. Mai die Bücher zum 1. Quartal des Geschäftsjahres 2023, welches am 30. April endete. Dabei konnte eine Umsatzsteigerung von 12 Prozent auf 1,074 Milliarden US-Dollar im Jahresvergleich gemeldet werden. In diesem Quartal baute Zoom die Produktpalette aus, was sich positiv auf das Wachstum auswirken sollte. Der den Stammaktionären zurechenbare GAAP-Nettogewinn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...