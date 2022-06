DJ Your Family Entertainment AG: Start der Kinder-Comedy-Shows "Booba" und "Food Puzzle" auf dem Fix&Foxi TV-Kanal

München, 02.06.2022 Die Your Family Entertainment AG gibt heute ihre Zusammenarbeit mit 3D Sparrow bekannt, einem internationalen Animationsstudio mit Sitz in Großbritannien und Produzent der beliebten Vorschul-Comedyshow "Booba". Your Family Entertainment AG wird "Booba" und das Spin-Off "Food Puzzle" auf dem Fix&Foxi TV-Kanal in der DACH-Region ausstrahlen. Mit diesem Schritt bekräftigt die Your Family Entertainment AG ihr Engagement für die Ausstrahlung hochwertiger, lehrreicher und unterhaltsamer Inhalte auf Fix&Foxi TV.

"Booba" ist eine lustige Serie für die ganze Familie, in der ein neugieriges und niedliches Wesen namens Booba die Welt auf amüsante Art und Weise wie ein Kleinkind erkundet. Dabei findet sich Booba in jeder Folge in einer ganz anderen Umgebung wieder. Booba kann nicht sprechen, findet sich aber mit seiner Mimik und seinen Geräuschen in der Welt zurecht. Im Spin-Off "Food Puzzle" ist Booba nun Koch und Co-Moderator einer Kochshow, in der Booba zusammen mit seinen Freunden zeigt, wie man leckere Gerichte zubereitet.

Fix&Foxi TV ist nach den bekannten Comic-Füchsen Fix und Foxi benannt. Der preisgekrönte Sender sendet unterhaltsame und lehrreiche Programme für Kinder aller Altersgruppen und Familien. Er ist bereits auf vier Kontinenten empfangbar und verdankt seinen internationalen Erfolg der abwechslungsreichen Mischung aus Zeichentrickserien und Live-Action-Sendungen. Fix&Foxi TV steht für Unterhaltung, die garantiert kindgerecht ist. Alle Sendungen sind sorgfältig ausgewählt, pädagogisch wertvoll, gewaltfrei und vermitteln positive Werte. Sandra Lanc, Leiterin des Vertriebs bei der 3D Sparrow Group, sagt: "Wir freuen uns sehr, Booba live auf Fix&Foxi TV zu haben. Unser Team ist sicher, dass Booba es Kindern ermöglicht, die Welt um sie herum zu entdecken und ihre Fantasie zu nutzen, um eigene, von Booba inspirierte Abenteuer zu erleben... und wir können es kaum erwarten, dass Booba die die Fix&Foxi TV-Zuschauer*innen unterhält." "Wir freuen uns sehr, die liebenswerten Non-Dialog-Serien "Booba" und "Food Puzzle" auf unserem preisgekrönten Fix&Foxi TV-Sender begrüßen zu dürfen. Die beliebten 3D-Animationsshows über die Abenteuer des fröhlichen kleinen Kobolds Booba werden mit Sicherheit die Herzen unserer jungen Zuschauer in der DACH-Region erobern.", sagt Laurence Robinet, Chief Broadcast Officer der Münchner Your Family Entertainment AG.

Über 3D Sparrow Die 2016 gegründete 3D Sparrow Group mit Sitz im Vereinigten Königreich ist ein CG-Animationsstudio, das Originalprogramme für Kinder und Erwachsene entwickelt, produziert und vertreibt. Dank unseres internationalen Teams von preisgekrönten Talenten aus 20 Nationen hat das Unternehmen zwei erfolgreiche Animationstitel geschaffen, die auf globalen Netzwerken wie Netflix, Amazon Prime, Cartoon Network und YouTube zu sehen sind und von Fernsehsendern in über 45 Ländern weltweit ausgestrahlt werden. Mit all seiner Kreativität, einer großen Innovationskraft und einem überdurchschnittlich kurzen Produktionsplan widmet sich das Studio der Entwicklung hochwertiger neuer Medieninhalte. Damit positioniert sich 3DSparrow als wichtiger Akteur in einem schnelllebigen und schnell wachsenden Videoproduktionsmarkt. www.3dsparrow.com

Über Your Family Entertainment AG Das deutsche Unternehmen Your Family Entertainment AG (ISIN DE000A161N14 / ISIN DE000A3MQDJ8 / ISIN DE000A3MQR24, Kürzel: RTV) mit Sitz in München (kurz: YFE) ist einer der führenden Produzenten und Distributoren von qualitativ hochwertigen Kinder- und Familienprogrammen. YFE besitzt und betreibt eine der größten senderunabhängigen Bibliotheken in Europa mit bekannten Titeln wie "Enid Blyton", "Fix & Foxi" und "Altair". Alle Inhalte sind lehrreich, unterhaltsam und frei von Gewalt. Darüber hinaus betreibt YFE den preisgekrönten Pay-TV-Sender "Fix&Foxi TV" auf vier Kontinenten, den Free-TV-Sender "RiC TV", dessen internationale Pay-TV-Version "RiC.today" sowie mehrere mobile und digitale Sender weltweit. Die Your Family Entertainment AG konnte kürzlich das US-Unternehmen Genius Brands International (NASDAQ: GNUS) aus Hollywood als seinen neuen Hauptaktionär begrüßen. Genius Brands International und Your Family Entertainment AG planen eine weitreichende Zusammenarbeit, um "Content with a Purpose" einem weltweiten Publikum zugänglich zu machen.

Kontakt 3D Sparrow Olivier Bernard The Annex 3 High Street, Roade Northampton, England, NN7 2NW Tel: +44 7876 574 634 E-Mail: oli@3dsparrow.com

www.3dsparrow.com

Kontakt Your Family Entertainment AG Armin Schnell Türkenstraße 87 80799 München, Deutschland Tel.: +49 (0) 89 99 72 71-0 E-Mail: armin.schnell@yfe.tv

www.yfe.tv www.rictv.de www.fixundfoxi.tv Ende der Pressemitteilung

