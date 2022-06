Die jüngste Asien-Reise von US-Präsident Joe Biden brachte die Schwächen der größten Volkswirtschaft in dieser Region wohl ungewollt zutage. Im Zentrum stand seine IPEF-Initiative (Indo-Pacific Economic Framework), innerhalb derer sich die westlich orientierten Länder Asiens zusammenfinden sollen. Die Initiative ist der Versuch den beiden (teilweise konkurrierenden, teilweise überschneidenden) Handelsblöcken RCEP und CPTPP etwas eigenes entgegenzusetzen.An der Entstehung beider Zonen waren die USA zwar (vor allem durch Fehlleistungen) maßgeblich beteiligt, blieben aber außen vor und werden dort auch auf absehbare Zeit bleiben. An der chinesisch dominierten RCEP beteiligen sich alle ASEAN-Staaten sowie mit Australien, Japan, Neuseeland und Südkorea einige enge Verbündete der USA. Daneben haben Japan und andere die von Barack Obama angestoßenen TPP als Progressive Transpacific Partnership (CPTPP) zum Abschluss gebracht. Unterdessen ist in Washington wohl parteiübergreifend die Einsicht gewachsen, dass Asien wirtschaftlich wie sicherheitspolitisch viel zu wichtig ist, um vernachlässigt ...

