An welche Versicherer wird laut Makler-Votum das meiste Geschäft in der betrieblichen Altersversorgung beim Durchführungsweg Direktversicherung vermittelt? Und mit welchem Versicherer sind die Makler sehr zufrieden? Die neue Studie "AssCompact AWARD - Betriebliche Altersversorgung 2022" kennt die Antworten. Die betriebliche Altersversorgung gerät unter Druck Die betriebliche Altersversorgung (bAV) steht gegenwärtig erneut im Mittelpunkt von Politik, Gesellschaft und Versicherungswirtschaft. So macht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...