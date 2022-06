Nel Aktie fehlen nach Meinung vieler Akteure Meldungen über Aufträge. Natürlich am liebsten für "grössere Elektrolyseure" aus dem Pool der 22 GW potenzieller Aufträge. Und die Norweger arbeten daran - und heute konnte man einen ersten Erfolg im Umfeld des von der Beteiligung Everfuel in Kristiansand initiierten H2-Hubs vermelden. Bereits am 30.04. berichteten wir über "Everfuel Aktie - Nel's Beteiligung will zweiten Wasserstoffhub nach Frederica in Norwegen auf die Beine stellen." Bei diesem Projekt geht es erstmals um einen 20 MW Elektrolyseur und in Phase zwei um einen 40 MW Elektrolyseur - ...

