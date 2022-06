Die Aktie des Tech-Giganten Apple konnte seit letzter Woche wieder Gas geben. Lieferkettenprobleme und die Inflation wurden zuletzt von einer guten Stimmung am Gesamtmarkt übertrumpft. Der Titel kämpfte sich seitdem wieder an wichtige Chartmarken zurück. Diese Meldung könnte nun zu weiteren Impulsen führen.Apple unternimmt einen Schritt gegen die Lieferkettenprobleme. Der Konzern verlagert einen Teil der Produktion seiner iPads von China nach Vietnam, nachdem strenge Covid-19-Sperren in China zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...