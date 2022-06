RIDDLE&CODE entwickelt gemeinsam mit Influx Technology LTD den Drive&Stake Stack der nächsten Generation. Diese Zusammenarbeit setzt den Fokus auf die Weiterentwicklung der Drive&Stake-Hardware, um Fahrzeuge in einem neuen Mobilitätszeitalter in autonome Agenten zu verwandeln.

RIDDLE&CODE und Influx Technology arbeiten gemeinsam an der Entwicklung einer leistungsstarken und flexiblen Toolchain für Entwickler von Erstausrüstern (Original Equipment Manufacturer, OEM) im Bereich ACES (Automated, Connected, Electric and Shared), um blockchainbasierte Prototyplösungen für Peer-to-Peer (P2P) zu erstellen.

Influx Technology hat mit seiner Erfahrung und Expertise drei Jahrzehnte lang auf Business-to-Business (B2B) basierende Automotive Embedded Systems und ein umfassendes Fahrzeug-Kommunikationsprotokoll entwickelt und wird RIDDLE&CODE bei der Entwicklung von Drive&Stake-Hardware der nächsten Generation unterstützen.

"Das Ziel ist die Herstellung einer Toolchain, mit der die Komplexität gesenkt und das Experimentieren vereinfacht wird, sodass ein wesentlich größerer Fokus auf wertschöpfende Geschäftsmodelle möglich ist und gleichzeitig die Fahrzeugsicherheit gewahrt bleibt", so Steve Ratheram, Senior R&D Engineer Automotive Embedded bei RIDDLE&CODE.

"Durch die Bündelung der Erfahrung von Influx in der Automobilindustrie mit der industriellen Web3.0-Vision von RIDDLE&CODE entwickelt das Konsortium industrietaugliche Hardware in Verbindung mit einer bankkonformen Infrastruktur für Distributed-Ledger-Technologie (DLT), die letztendlich jedes Fahrzeug in einen autonomen Wirtschaftsagenten und seine Fahrer in Datenunternehmer verwandelt", so Minh Cao, Director of Mobility bei RIDDLE&CODE.

Über das Drive&Stake-Konsortium

Das Drive&Stake-Konsortium arbeitet weiterhin an der Realisierung des Ziels, dezentralisierte und sichere Technologien mit Schwerpunkt auf Blockchain und Kryptographie zu entwickeln. Der D&S-Stack umfasst Referenzhardware, die Daten aus eingebetteten Fahrzeugsystemen mit einem auf Exchange-to-Exchange (E2E) basierenden, sicheren Daten- und Token-Management-System verknüpft.

Neben der neuen Hardware arbeitet das Drive&Stake-Konsortium an folgenden Dingen:

Entwicklung neuer Datenökonomien und auf dem Fahrzeuglebenszyklus basierender Einnahmeströme

Schaffung eines sicheren Nachweises für vertrauenswürdige Daten

Entwicklung kollaborativer und dezentraler datengesteuerter Geschäftsmodelle

Austausch von Daten und relevanten Informationen zwischen Wettbewerbern ohne Offenbarung von Branchengeheimnissen

Vorteile durch das Wachstum des Netzwerks durch ein auf der Token-Economy basierendes Geschäftsmodell, das das Netzwerk mithilfe von Incentives steuert und ausbaut

Zugang zum erforderlichen Backend-Technology-Stack erlangen, um den Rollout aller Geschäftsprozesse auf der Plattform auf gesetzeskonforme Weise zu ermöglichen

Über RIDDLE CODE

RIDDLE&CODE ist der führende europäische Anbieter von Blockchain-Interface-Lösungen. Das Unternehmen entwickelt Hardware- und Software-Stacks, die die Sicherheit von Smart Cards mit Blockchain und dem Internet der Dinge (IoT) verbinden. Gemeinsam mit seinen namhaften Kunden und Partnern, zu denen Daimler Mobility, BMW, Wien Energie und die führende niederländische Kryptobörse LiteBit gehören, unterstützt RIDDLE&CODE neue Geschäftsmodelle für die Fintech-, Energie-, Mobilitäts- und Werkstoffbranche.

Weitere Informationen finden Sie unter www.riddleandcode.com

Über Influx Technology

INFLUX TECHNOLOGY ist weltweit führend bei der Datenerfassung über den CAN-Bus bei Fahrzeugen und stellt innovative technische Lösungen zur Verfügung. Unsere weltweiten Teams befassen sich mit der Entwicklung modularer und flexibler Lösungen, die intuitiv bedienbar sind und deren Herstellung unter Beachtung eines hohen Standards mit einer erstklassigen Betreuung nach dem Verkauf erfolgt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.influxtechnology.com

