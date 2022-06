DJ MÄRKTE EUROPA/Fallender Ölpreis stützt Aktien

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Aktienmärkten können sich die Kurse am Donnerstag zur Eröffnung etwas erholen. Der DAX steigt um 0,7 Prozent auf 14.438 Punkte, der Euro-Stoxx-50 zieht um 0,7 Prozent auf 3.786 Punkte an. Gestützt wird die Stimmung vom Ölpreis, der vor der Sitzung der Opec+-Staaten am Nachmittag um weitere 2 Prozent zurückkommt. An den Aktienmärkten dürften die Umsätze gering bleiben: Da der Finanzplatz London wegen des Thron-Jubiläums der Queen bis Freitag geschlossen bleibt, dürften viele Marktteilnehmer aus dem anglo-amerikanischen Raum fehlen.

Fast alle europäischen Stoxx-Branchenindizes liegen im Plus, am stärksten der Index der Bau-Aktien mit einem Anstieg um 1,1 Prozent. Er profitiert von Saint-Gobain, die mit 2,7 Plus auf einen günstigen Ausblick reagieren. Auch Technologietitel, Industrie-Aktien und Autowerte legen deutlich zu.

Auf der Verliererseite stechen die Öl-Aktien heraus. Ihr Index gibt um 0,8 Prozent nach. Die Öl-Aktien leiden naturgemäß unter dem Rückgang des Ölpreises, der wiederum den Gesamtmarkt stützt. Wie es heißt, könnten die Opec+-Staaten am Nachmittag die Förderung ausweiten, um das Risiko einer weltweiten Rezession zu mildern. Denn bei einer Rezession könnten die Ölpreise später umso drastischer fallen.

Unsicherheit bleibt hoch

An den Aktienmärkten führt die Rezessionsangst zu Unsicherheit: "Angesichts der Angst vor einer massiven wirtschaftlichen Abkühlung fehlen die Anschlusskäufe", so Vermögensverwalter Thomas Altmann von QC Partners. "Die Zins- und Inflationssorgen bleiben riesig", sagt er.

Im Blick stehen neben der Opec+-Sitzung zunächst die Erzeugerpreise aus der Eurozone. Am Nachmittag liefert dann der ADP-Arbeitsmarktbericht für die private Beschäftigung in den USA einen Vorgeschmack auf den großen Mai-Arbeitsmarktbericht, der am Freitag veröffentlicht wird.

Weiterhin offen ist die Frage, ob der DAX die jüngste Erholung mit einem Plus von 1.200 Punkten bereits beendet hat. Aus technischer Sicht bleibt die Lage über 14.300 Punkten positiv, wobei ein Anstieg über 14.600 die Erholung vorantreiben sollte.

Im DAX steigen Hellofresh und Infineon um je 1,7 Prozent, Daimler Truck ziehen um 1,5 Prozent an. Auf der anderen Seite geben Bayer um 0,8 Prozent nach.

Indexaufnahme gut für Wacker, Aixtron und Telefonica

Leicht positiv für Wacker Chemie (plus 2,1 Prozent), Aixtron (plus 1,4 Prozent) und Telefonica Deutschland (plus 0,5 Prozent) wird im Handel die Indexaufnahme in den Stoxx-600 gewertet. Damit kämen die Aktien in den Fokus von Investoren, deren Anlageuniversum an den marktbreiten Europa-Index gekoppelt sei. Direkte Käufe von Index-Fonds wie ETF seien aber erst zum Verfalltag am 17. Juni per Handelsschluss zu erwarten. Die Index-Mitgliedschaft der Aktien beginnt dann ab dem 20. Juni.

Remy Cointreau gewinnen 1,1 Prozent. Vor allem der erneute Anstieg der Bruttomarge um 1,5 Prozentpunkte auf das Allzeithoch von 68,6 Prozent stützt die Stimmung.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.785,69 +0,7% 26,15 -11,9% Stoxx-50 3.652,94 +0,4% 14,91 -4,3% DAX 14.438,21 +0,7% 97,74 -9,1% MDAX 29.988,54 +0,8% 238,21 -14,6% TecDAX 3.172,53 +0,9% 29,15 -19,1% SDAX 13.789,95 +0,6% 79,35 -16,0% FTSE 0,00 0% 0,00 +2,0% CAC 6.475,41 +0,9% 56,52 -9,5% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 1,20 +0,01 +1,38 US-Zehnjahresrendite 2,92 +0,00 +1,41 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:20 Uhr Mi, 17:06 Uhr % YTD EUR/USD 1,0691 +0,4% 1,0662 1,0655 -6,0% EUR/JPY 138,81 +0,1% 138,57 138,52 +6,1% EUR/CHF 1,0254 -0,1% 1,0268 1,0281 -1,2% EUR/GBP 0,8528 -0,0% 0,8536 0,8533 +1,5% USD/JPY 129,84 -0,2% 129,96 129,97 +12,8% GBP/USD 1,2536 +0,4% 1,2490 1,2487 -7,4% USD/CNH (Offshore) 6,6794 -0,3% 6,6989 6,6922 +5,1% Bitcoin BTC/USD 29.975,94 +1,4% 29.811,97 31.168,82 -35,2% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 112,82 115,26 -2,1% -2,44 +55,0% Brent/ICE 114,26 116,29 -1,7% -2,03 +51,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.852,11 1.846,50 +0,3% +5,61 +1,2% Silber (Spot) 21,98 21,83 +0,7% +0,15 -5,7% Platin (Spot) 1.008,74 998,50 +1,0% +10,24 +3,9% Kupfer-Future 4,39 4,33 +1,4% +0,06 -1,2% ===

