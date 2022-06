Original-Research: Haemato AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Haemato AG

Unternehmen: Haemato AG

ISIN: DE000A289VV1



Anlass der Studie: Q1/22 Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 02.06.2022

Kursziel: EUR43

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: 9 September 2019

Analyst: Ellis Acklin



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Haemato AG (ISIN: DE000A289VV1) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 43,00.

Zusammenfassung:

Die Dreimonatsergebnisse sind ein weiterer Beleg dafür, dass sich das Geschäft weiter in Richtung Lifestyle & Aesthetics (L&A) verlagert. Damit setzt sich ein Trend fort, der bereits im vergangenen Jahr zu beobachten war, als die Selbstzahlerprodukte des L&A Segments 23% des Umsatzes ausmachten. Aufgrund des Rückgangs der hochvolumigen

Specialty-Pharma-Aktivitäten sank der Gesamtumsatz in Q1 auf Jahresbasis um etwa 26% auf EUR55 Mio., was jedoch im Einklang mit unserer kürzlich gesenkten Schätzung war. Die Ertragsentwicklung war ermutigend mit einem Q1-EBIT von mehr als EUR2,0 Mio. (Q1/21: EUR2,4 Mio.) und einem Anstieg der Marge um 37 Basispunkte J/J auf 3,6%. Der Jahresbericht für 2021 bestätigte die vorläufigen Ergebnisse, und Haemato wird auf der Hauptversammlung am 12. Juli eine Dividende von EUR1,10 pro Aktie vorschlagen. Unsere Empfehlung bleibt Kaufen mit einem unveränderten Kursziel von EUR43.

First Berlin Equity Research has published a research update on Haemato AG (ISIN: DE000A289VV1). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 43.00 price target.



Abstract:

First quarter KPIs showed further evidence that operations continue to shift towards Lifestyle & Aesthetics (L&A) business. This continues a trend evident last year when self-paid L&A products contributed 23% of the topline. Overall, Q1 sales fell some 26% on an annualised basis to EUR55m, due to deemphasised high volume Specialty Pharma activities, but were in line with our recently lowered estimate. The earnings performance was encouraging with Q1 EBIT of EUR2.0m (Q1/21: EUR2.4m) accompanied by a 37 basis point Y/Y uptick in margin to 3.6%. Full year audited figures confirmed preliminary results, and Haemato will propose a EUR1.1 per share dividend at the AGM on 12 July. We remain Buy-rated on Haemato with a EUR43 price target.

