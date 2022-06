Baoding, China (ots/PRNewswire) -Yingli Solar, ein führendes Unternehmen für Solarenergie, hat heute bekannt gegeben, dass es in seiner Veröffentlichung im zweiten Quartal 2022 von Bloomberg New Energy Finance als Tier-1-Modulhersteller eingestuft wurde. Das Tiering-System wurde von BloombergNEF entwickelt und bewertet Modulhersteller auf der Grundlage ihrer Bankfähigkeit.Yingli Solar hat dank seiner Produktstabilität das Vertrauen von Kunden auf der ganzen Welt erworben. Im RETC PV Module Index Report wurde Yingli Solar "High Achiever" ausgezeichnet und im BloombergNEF Tiering-System mit "+" vermerkt. Das zeigt eine hohe Anerkennung des Marktes für die Zuverlässigkeit der Produkte von Yingli."Dank kontinuierlichem technologischem Fortschritt kann Yingli seinen Kunden immer bessere Produkte und Dienstleistungen anbieten. Wir glauben, dass dieses Tier 1-Ranking auch das Vertrauen der Investoren und des Marktes in Yingli stärken wird", erklärte Xulong Yin, Vorsitzender von Yingli. "Yingli engagiert sich für die Entwicklung hocheffizienter Produkte. Der Bau der Panda N-Typ-Zellproduktionslinie beginnt im Juni und wir werden eine 4-in-1-PV-Lösung schaffen, zu der Technologieentwicklung und Standardformulierung, Qualitätskontrolle, industrielle Anwendung und Servicekooperation gehören."Pressekontakt:Sherry An,+86-13731657420,sherry.an@yingli.comOriginal-Content von: Yingli Solar, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163443/5237746